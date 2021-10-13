كولون يفتقد التونسي السخيري

دورتموند (د ب أ)

أعلن نادي كولون الألماني لكرة القدم اليوم الأربعاء أنه يفتقد جهود لاعب خط الوسط التونسي إلياس السخيري، إثر تعرض اللاعب لإصابة في الركبة خلال مشاركته مع منتخب بلاده.

وقال شتيفن بومجارت المدير الفني لكولون: إن الفريق سيفتقد جهود السخيري في المباراة المقررة أمام هوفنهايم بعد غدٍ الجمعة ضمن منافسات الدوري الألماني «بوندسليجا»، وأن الصورة لم تتضح بشأن إمكانية مشاركته في المباراة التالية المرتقبة أمام باير ليفركوزن.

وأضاف بومجارت: «هي ليست إصابة في الركبة ستبعده عن الملاعب لأشهر، لكننا سنرى كيف تسير الأمور».

ويحل كولون، صاحب المركز السادس في «البوندسليجا»، ضيفاً على هوفنهايم بعد غدٍ الجمعة، ثم يستضيف باير ليفركوزن في المباراة التالية في 24 أكتوبر الجاري.

