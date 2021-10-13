«الفيفا» يدين «عنف ويمبلي»

مانشستر (رويترز)

يحقق الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» في الاشتباكات في استاد ويمبلي بين الشرطة ومشجعي المجر، خلال مباراة ضد إنجلترا، وقال إنه لن يتسامح إطلاقاً مع هذه التصرفات الكريهة.

كما يحقق «الفيفا» في أحداث شغب خلال مباراة بين ألبانيا وبولندا في تيرانا، بعد قذف قارورات في الملعب بعد هدف بولندا.

وقال في بيان: يحلل «الفيفا» حالياً تقارير عن مباريات تصفيات كأس العالم، لتحديد أكثر الإجراءات المناسبة.

وأضاف: يدين «الفيفا» بشدة الأحداث في مباراتي إنجلترا ضد المجر، وألبانيا ضد بولندا، ويود التأكيد على أن موقفه يبقى حازماً وصارماً في رفض أي أشكال للعنف أو التمييز أو الإساءة، ولا يتساهل «الفيفا» على الإطلاق مع هذه التصرفات الكريهة في كرة القدم.

وتعرضت الشرطة للهجوم من مشجعي المجر أثناء تحركها إلى مدرج الجماهير الزائرة واضطرت للتراجع. وقالت الشرطة إنها تحركت بعد إساءة عنصرية لأحد المشرفين.

وأضافت عبر تويتر: بعد وقت قصير من انطلاق المباراة في ويمبلي، توجه رجال الشرطة إلى ركن لاعتقال أحد المشجعين لارتكابه مخالفة عنصرية تتعلق بالنظام العام بعد تعليقات ضد أحد المشرفين.

وخلال عملية الاعتقال اندلعت اضطرابات طفيفة شملت مشجعين آخرين، ولكن الشرطة استعادت الأمن والنظام سريعاً، ولم تكن هناك حوادث أخرى في هذه المرحلة.