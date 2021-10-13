«دبي الرياضي» يكرم الرواد في «احتفالية التفوق»

دبي (الاتحاد)

ينظم مجلس دبي الرياضي صباح الغد حفل تكريم الفائزين في فئات الدورة الثامنة من نموذج دبي للتفوق الرياضي للموسمين الرياضيين (2018/2019) و(2019/2020)، تحت شعار «طموح بلا حدود»، وذلك في قاعة الجوهرة بفندق سوق جميرا.

وسيتم خلال الحفل اليوم تكريم نخبة من رواد العمل الرياضي في أندية دبي ممن ساهموا في ترسيخ قواعد العمل بالأندية الرياضية، وصناعة إنجازاتها وتخريج أجيال من الرياضيين الذين خدموا الوطن ومثلوه خير تمثيل، وذلك سيراً على نهج مجلس دبي الرياضي الذي يواصل تكريم هذه الفئة المهمة تقديراً لجهودهم وإنجازاتهم.

ويشهد الحفل الإعلان عن أسماء الفائزين في الفئة فردية وتكريمهم، وهم: أفضل لاعب من أصحاب الهمم في الألعاب الجماعية، أفضل لاعبة من أصحاب الهمم في الألعاب الفردية، أفضل لاعب في الألعاب الجماعية، وأفضل لاعبة في الألعاب الفردية، أفضل لاعب في الألعاب الفردية، وأفضل لاعب في كرة القدم وسيتم الإعلان عن أسماء الفائزين في فئة إنجاز الموسم، والتي تتضمن: أفضل إداري، أفضل لاعب، وأفضل مدرب، وأفضل مؤسسة.

كما سيتم الإعلان عن الفائزين في الفئات المؤسسية وهي: جائزة أفضل مبادرة في (مواجهة الجائحة)، جائزة أفضل قطاع ألعاب/ شركة كرة قدم في الكفاءة المؤسسية، جائزة أفضل ناد نوعي، جائزة أفضل قطاع/ شركة للألعاب الرياضية، جائزة أفضل شركة لكرة القدم. وكان مجلس دبي الرياضي قد استلم أكثر من 100 ملف ترشح في فئات الدورة الثامنة من «نموذج دبي للتفوق الرياضي» الذي يتم فيه تقييم الرياضيين والأندية وشركات كرة القدم، واختيار الحاصلين على أعلى درجات التقييم لتكريمهم إلى جانب نخبة من رواد العمل الرياضي.

ويحرص مجلس دبي الرياضي في كل دورة على تكريم وتقدير جهود رواد العمل الرياضي الذين أرسوا وكانوا القدوة في ميادين اللعب والإدارة، وسبق للمجلس أن كرم العديد من الرواد وهم: جمعة جعفر من نادي النصر، وأحمد عبد الله بوحسين من النادي الأهلي، عبد الرحمن الحساوي من نادي الشباب العربي، علي عبيد القهاش من نادي النصر، الحاج خميس سالم من نادي الوصل، محمد صالح أحمد من نادي دبي للشطرنج والثقافة، وعبد الله محمد بن سوقات من نادي دبي للرياضات الخاصة.

كما تم تكريم محمد علي العصيمي من النادي الأهلي، وحميد الغيث من نادي النصر، أحمد الشعفار من نادي الوصل، الدكتور أحمد سيف بالحصا من نادي الشباب، قاسم سلطان من النادي الأهلي، بطي بن بشر من نادي الشباب، شبيب خانصاحب من نادي النصر، الدكتور محمد عبيد من نادي دبي للشطرنج، والسفير عبدالله العامري من نادي الوصل. وتم تكريم عبدالله إبراهيم بن حسين من نادي النصر الرياضي، عبد الله سالم الرميثي «الوصل»، محمد أحمد الكيتوب «دبي للشطرنج والثقافة»، ماجد خلفان ماجد البدواوي «حتا»، أحمد ناصر لوتاه «دبي للمعاقيين»، محمد خميس المري من نادي الشباب العربي، وناصر عبدالله حسين لوتاه نادي الأهلي.

وتم تكريم أحمد حميد الطاير «النصر الرياضي»، بخيت سالم الفلاسي من نادي الوصل الرياضي، أحمد محمد المسمار من نادي دبي للشطرنج والثقافة، سعيد خلفان سعيد المطيوعي»حتا«، محمد بن عبدالله القرقاوي»دبي للمعاقين«، مطر محمد المري من نادي الشباب العربي، علي محمد بن رهيف من نادي الأهلي، محمد عبدالله بن حميدان من نادي دبي، وسعيد محمد حارب»دبي البحري". وسبق تكريم الشيخ بطي بن مكتوم آل مكتوم، عبد الله حارب الفلاحي من نادي الوصل، راشد بوجسيم من نادي النصر، جمعة غريب من نادي الأهلي، خليفه سلطان بن سليمان من النادي الأهلي، وعبد الله الساي من النادي الأهلي.