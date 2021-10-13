«النقاط الانضباطية» تُعيد الوحدة إلى صدارة «دوري 21»



معتصم عبدالله (دبي)

عاد الوحدة إلى صدارة دوري المحترفين تحت 21 عاماً، برصيد 16 نقطة، متساوياً مع شباب الأهلي، بعد قرار لجنة الانضباط، والقاضي بخسارة العين لمباراته مع «العنابي» في الجولة السادسة بنتيجة 0-3، وذلك لمخالفته نظام استبدال اللاعبين.

وأجرى العين 5 تبديلات حسب اللوائح، في مباراة الجولة الماضية أمام الوحدة، غير أن توقيت إجراء التبديلات، بدا مخالفاً للوائح التي تنص على «أحقية كل نادٍ تبديل 5 لاعبين بحد أقصى 3 مرات أثناء المباراة، إضافة إلى فترة ما بين الشوطين لتجنب كثرة التوقفات».

وأجرى العين تبديله الأول - بحسب تقرير المباراة- في الدقيقة 46، بدخول أحمد القطيش بدلاً من سعود عبدالرحمن، وفي الدقيقة 60 بدخول عبدالله مبخوت بدلاً من خالد الجابري، وفي الدقيقة 87 بدخول حامد محمد بدلاً من محمد عوض، وفي الدقيقة 92 بدخول منصور الشامسي بدلاً من أدهم خالد، فيما شارك خالد الحساني في الدقيقة 93 بديلاً لناصر الشكيلي.

وحسم التعادل السلبي مباراة الوحدة والعين، في قمة الجولة السادسة للدوري، قبل قرار الانضباط باعتبار «العنابي» فائزاً 3- صفر، وهو كان التعادل الثاني على التوالي لـ «أصحاب السعادة» في الدوري، بعد الأول أمام «الفرسان» 2-2، في الجولة الخامسة، ليتراجع ترتيب الفريق «مؤقتاً» إلى المركز الثاني برصيد 14 نقطة، قبل أن يصعد مجدداً للصدارة برصيد 16 نقطة.

ويستمر توقف منافسات «دوري تحت 21» لنحو ثلاثة أسابيع حتى 22 أكتوبر الحالي، بداعي المشاركات الرسمية للمنتخبين الأول والأولمبي في تصفيات كأس العالم 2022، وبطولة غرب آسيا الثانية تحت 23 عاماً بمشاركة 11 منتخباً.

وتشهد الجولة السابعة مواجهات مرتقبة، أهمها مباراة شباب الأهلي «الوصيف» أمام مضيفه الجزيرة، والعين «الثالث» أمام ضيفه الوصل على استاد خليفة بن زايد، فيما يحل الوحدة «المتصدر» ضيفاً على الإمارات، ويلعب النصر مع الشارقة، الظفرة وعجمان، خورفكان وبني ياس، والعروبة واتحاد كلباء.