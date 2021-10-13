المغرب والسنغال إلى الدور النهائي لتصفيات «القارة السمراء»



القاهرة (أ ف ب)

أصبح المنتخبان المغربي والسنغالي أول المتأهلين إلى الدور النهائي من التصفيات الأفريقية المؤدية إلى مونديال 2022، بفوز الأول على غينيا 4-1 في مباراة مؤجلة من الجولة الثانية، والثاني على ناميبيا 3-1 ضمن منافسات الجولة الرابعة.

وحجز المنتخب المغربي بطاقته إلى الدور الأخير من التصفيات بتحقيق فوزه الرابع من أربع مباريات على غينيا في الرباط، في مباراة مؤجلة من الجولة الثانية للمجموعة التاسعة.

وسجل أهداف المغرب جناح هاتاي سبور التركي أيوب الكعبي «21»، ولاعب ستاندر لياج البلجيكي سليم أملاح «42 و65»، وجناح أنجيه الفرنسي سفيان بوفال «89»، بينما سجل مامادو كانيه هدفاً شرفياً لغينيا «31».

ورفع المغرب رصيده إلى 12 نقطة بـ «العلامة الكاملة»، وبفارق ثماني نقاط عن غينيا بيساو صاحبة المركز الثاني قبل جولتين من النهاية.

ورغم خوض المباراة في الرباط، كان المغرب زائراً؛ إذ اختارت غينيا اللعب هناك على خلفية الأوضاع السياسية في البلاد.

وافتتح المغرب التسجيل بعد عرضية من لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي أشرف حكيمي من الجانب الأيمن، وجدت رايان مايي الذي ارتدت رأسيته من العارضة، لكن الكعبي تابعها برأسية أخرى في الشباك، وبخلاف مجريات المباراة، نجحت غينيا في إدراك التعادل بتسديدة كانيه من 25 ياردة ارتطمت بالمدافع رومان سايس وخدعت الحارس ياسين بونو، وهو الهدف الأول الذي يهز شباك «أسود الأطلس» في التصفيات، وقبل ثلاث دقائق من نهاية الشوط الأول، استعاد المغرب الأسبقية برأسية من أملاح.

ومن ركلة ركنية، عزز أملاح تقدم بلاده بتسديدة في الشباك، قبل أن ينهي بوفال المباراة بمقصية خلفية رائعة سجل منها الهدف الرابع.

وفي المباراة الأخرى، يُدين المنتخب السنغالي بالفوز إلى لاعب ألانياسبور التركي فامارا ديديو الذي أحرز ثلاثية، فيما سجل مهاجم ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي بيتر شالوليلي هدف ناميبيا اليتيم.

وبهذا الفوز، رفعت السنغال رصيدها إلى 12 نقطة، بفارق ثماني نقاط عن ناميبيا صاحبة المركز الثاني، قبل جولتين من انتهاء المنافسات.

وفي مباراة ثانية ضمن المجموعة ذاتها، حققت توجو فوزها الأول في التصفيات على حساب الكونغو 2-1.

وعلى ملعب أولاندو في جوهانسبرغ، افتتح ديديو التسجيل في الدقيقة 22، عندما تواجد من دون رقابة داخل منطقة الجزاء، ليسجل برأسية من عرضية مهاجم ليفربول الإنجليزي ساديو ماني، وأدرك أصحاب الأرض التعادل بتسديدة يسارية رائعة من شالوليلي من مشارف منطقة الجزاء.

ومع فشل ناميبيا في استغلال الفرص، كان منتخب السنغال في المرصاد بإضافة هدف ثانٍ، برأسية ثانية من ديديو بعد عرضية ساليو سيس من الجهة اليسرى.

ووسط تألق حارس تشيلسي الإنجليزي إدوار ميندي، عزز «أسود التيرانجا» النتيجة قبل ست دقائق من نهاية المباراة، عندما اجتمع ماني وديديو مجدداً، إذ أرسل مهاجم ليفربول عرضية أرضية من الجهة اليمنى استقبلها زميله وأودعها الشباك، ليؤكد تأهل السنغال إلى الدور النهائي في مارس المقبل.

وفي المجموعة السابعة، استعادت جنوب أفريقيا الصدارة من غانا بعدما حققت فوزاً بشق النفس على مضيفتها إثيوبيا 1-صفر بفضل النيران الصديقة، بعدما أودع جيتاني كيبيدي الكرة في مرمى فريقه عن طريق الخطأ في الدقيقة 11.

وعاد منتخب جنوب أفريقيا بفضل انتصاره الثالث إلى المركز الأول برصيد 10 نقاط، متقدماً بفارق نقطة عن غانا الفائزة في وقت سابق على مضيفتها زيمبابوي بهدف نظيف أيضاً.

سجل قائد غانا ولاعب أرسنال الإنجليزي توماس بارتي الهدف الوحيد من ركلة حرة على مشارف منطقة الجزاء، ليهدي منتخب بلاده فوزاً غالياً في الصراع على البطاقة الوحيدة المؤهلة عن المجموعة.

وقبل جولتين من النهاية، باتت زيمبابوي خارج إطار المنافسة حيث تتذيل المجموعة برصيد نقطة واحدة من أربع مباريات.

وفي المجموعة الأولى، تابع المنتخب الجزائري، بطل القارة السمراء، عروضه القوية مكرراً فوزه على مضيفه النيجر برباعية نظيفة، وذلك بعد ثلاثة أيام من اكتساحه على أرضه بنتيجة 6-1.

واستعاد «محاربو الصحراء» صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط وبفارق الأهداف عن منتخب بوركينا فاسو الثاني، بانتظار الحسم المرتقب خلال اللقاء الذي سيجمع المنتخبين في 16 نوفمبر المقبل.

وافتتح رباعية الجزائر نجم مانشستر سيتي الإنجليزي رياض محرز، قبل أن يضيف إسلام سليماني الثاني، رافعاً رصيده إلى 39 هدفاً في 78 مباراة بقميص بلاده، بعدما كان حطم الرقم القياسي لعدد الأهداف الدولية في تاريخ الجزائر، والذي كان مسجلاً المسجل باسم مواطنه عبد الحفيظ تاسفاوت «36» الذي دافع عن ألوان المنتخب بين عامي 1990 و2002، بفضل ثنائيته في مرمى النيجر في الجولة السابقة، وأضاف إسماعيل بن ناصر الثالث، فيما اختتم بغداد بو نجاح الاستعراض التهديفي.