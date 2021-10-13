18 لاعباً في قائمة منتخب السباحة لـ «عربية أبوظبي»

أبوظبي (وام)

يدخل منتخبنا الوطني مرحلة إعداده الأخيرة اعتباراً من الاثنين المقبل للمشاركة في البطولة العربية للسباحة التي تستضيفها أبوظبي 24 أكتوبر الجاري بمجمع محمد بن زايد، في إطار برنامج الاستعداد للمشاركة في مونديال السباحة بأبوظبي ديسمبر من العام الجاري، الحدث الأكبر في العالم لرياضة السباحة، والذي سيشارك فيه أبطال العالم والمصنفون الأوائل وأصحاب الإنجازات في أولمبياد طوكيو.

وأكد جمعة سعيد البلوشي نائب رئيس اتحاد السباحة، أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى للمنتخب الوطني التي أقيمت على مدار 4 أسابيع بتجمعات 3 أيام في نهاية كل أسبوع، ثم المشاركة في بطولة إيبيكس بمجمع حمدان بدبي يومي 8 و9 أكتوبر، والتعرف على أبرز أرقام اللاعبين ومدى استفادتهم من مراحل الإعداد، وتطور مستوياتهم، وأنه على ضوء مرحلة الإعداد الأولى وأرقام بطولة إيبيكس تم اختيار قائمة المنتخب الوطني للشباب بنين وبنات، وللناشئين بنين وبنات أيضاً، التي ستشارك في البطولة العربية، وذلك على ضوء أرقامهم وفرصهم في تحقيق ميداليات بالبطولة.

وقال البلوشي: إن بطولة إيبيكس كانت مؤشراً حقيقياً لما وصل إليه مستوى اللاعبين واللاعبات من عناصر المنتخب، حيث إنها أول اختبار رسمي لهم بعد الجائحة داخل الدولة، ومن أهم المكاسب التي أفرزتها بروز 3 لاعبين هم يوسف المطروشي وسالم غالب وأحمد المرزوقي وتحطيمهم لأرقامهم السابقة، وبالنسبة ليوسف المطروشي فقد سجل أرقاماً غير مسبوقة في تاريخ السباحة الإماراتية، لأنه كسر حاجز الـ 50 ثانية في مسافة الـ 100 متر حرة، وسجل رقماً جديداً لأول مرة هو 49.57 ثانية، كما أنه حطم الرقم المحلي أيضاً في مسافة الـ 200 متر وسجل 1:49 دقيقة، بعد أن كان الرقم المحلي 1:53 دقيقة.

وتضم قائمة اللاعبين الذين تم اختيارهم للبطولة العربية لاعبتين من منتخب الفتيات تحت 18 سنة وهن سارة عكاشة، وعلياء راشد الأحمد، فيما يضم منتخب الناشئات تحت 15 سنة 3 لاعبات، هن الشقيقات الثلاثة ميرة ومهرة ومها الشحي، وبالنسبة لمنتخب البنين في مرحلة تحت 18 سنة فتضم القائمة 7 لاعبين هم: محمد الحمادي، وناصر المنصوري، وزايد راشد، وسالم غالب، ويوسف المطروشي، وعبدالله الحمادي، وسعيد أحمد فرج. وبالنسبة لفئة الناشئين تحت 15 سنة، فتضم القائمة 6 لاعبين هم: عمر الحتاوي، وحسين الصايغ، وسيف راشد الحمادي، وأحمد المرزوقي، وسيف غريب ومحمد الحمادي، وبناء عليه فإن إجمالي عدد لاعبي ولاعبات المنتخب الذين سيشاركون في البطولة العربية هو 18 لاعباً ولاعبة تم الاستقرار عليهم لتمثيل الدولة في هذا الحدث المهم.

وأوضح نائب رئيس الاتحاد أن المنتخب سيبدأ معسكراً مغلقاً في أبوظبي بنادي ضباط القوات المسلحة اعتباراً من يوم الاثنين المقبل، حتى موعد انطلاق منافسات البطولة العربية في 28 الجاري، وسيشرف على هذا المعسكر المدربون المواطنون مروان الحتاوي، وصالح القبيسي، وطلال علي، وأحمد فرج، بالإضافة لاثنين من الإداريين هما أحمد خلفان مدير المنتخبات، وعبدالواحد الجسمي، وسيتضمن المعسكر فترات تدريب صباحية ومسائية، ومحاولات لتحقيق الانسجام والتكامل بين اللاعبين الذين سيشاركون في منافسات التتابعات. وعن توقعاته لمشاركة الإمارات في البطولة العربية وفرص المنتخب في حصد ميداليات، أشار إلى أن الفريق جاهز وأرقام يوسف المطروشي وأحمد المرزوقي ويوسف غالب تؤهلهم لحصد ميداليات، وبالنسبة للبنات فإن مها وميرة الشحي، مرشحتان أيضاً لحصد ميداليات. وبالنسبة لقائمة منتخب الإمارات التي ستشارك في بطولة العالم في ديسمبر القادم أكد البلوشي أنها ستضم لاعبين اثنين هما يوسف المطروشي، وسالم غالب، بالإضافة إلى اللاعبة ليلى الخطيب