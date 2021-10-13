ساتو يجدد «الكوابيس» لمارفيك!



مراد المصري (دبي)

يبدو أن الحكم الياباني ريوجي ساتو أصبح بمثابة «الكابوس»، للهولندي فان مارفيك مدرب منتخبنا الوطني، وبعد أن كان أحد أسباب إقالته من قيادة «الأبيض» في ديسمبر 2019، عاد مرة أخرى ليثير الجدل، بعدم احتساب هدف لمنتخبنا في الوقت القاتل، رغم أن الإعادة أظهرت أن الكرة تجاوزت بكامل محيطها خط المرمى، ليضع «الهولندي» مرة أخرى تحت تهديد «مقصلة الإقالة».

وعانى مارفيك من أخطاء الحكم نفسه في مباراة قطر، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس الخليج في ديسمبر 2019، واتهمه وقتها بارتكاب أخطاء جسيمة، منها عدم طرد حارس قطر، والتغاضي عن عدم احتساب ضربة جزاء واضحة لمنتخبنا.

وعاد الحكم نفسه ليرفض احتساب كرة خلفان مبارك هدفاً، أمام العراق في تصفيات مونديال 2022، وهو ما جعل مارفيك يصب غضبه على ساتو عقب نهاية اللقاء، موضحاً أن اللقطة واضحة بوجود التقنيات الخاصة بالفيديو، وكيفية تحديد هذا النوع من الحالات، من دون معرفة عدم احتساب الهدف الذي يبدو أنه وضع مصير الهولندي على «كف عفريت» خلال الساعات المقبلة.