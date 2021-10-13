كوزمين: «الأبيض» يستحق أكثر من «النقطة»

مراد المصري (دبي)



يرى الروماني كوزمين أولاريو، المدرب السابق للعين وشباب الأهلي، أن منتخبنا الوطني يستحق الحصول على أكثر من «نقطة»، بعد تعادله مع العراق، في الجولة الرابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

وجاء حديث كوزمين مع «الاتحاد»، عقب نهاية المباراة، حيث تواجد المدرب صاحب المسيرة الحافلة على المدرجات، رفقة عدد من النجوم السابقين، مثل الفرنسي ميكائيل سيلفستر لاعب مانشستر يونايتد وأرسنال السابق، والبرازيلي دينيلسون أغلى لاعب في العالم 1998، وآخرين.

وأكد كوزمين أن «الأبيض» كان الأفضل في اللقاء، وقال: ببساطة المنتخب يستحق المزيد، بالنظر إلى اللقاء، والفرص التي أتيحت له، والكرة الأخيرة التي لم تحتسب هدفاً، وأعتقد أنه كان قادراً على الخروج بأكثر من نقطة التعادل.

وتابع المدرب الذي أثار حضوره اهتماماً جماهيرياً، خصوصاً أنه سبق المطالبة به سابقاً لقيادة منتخبنا الوطني، وقال: حضرت فقط لمشاهدة المباراة، ليس أكثر من ذلك، وهذا سبب وجودي هنا على المدرجات.