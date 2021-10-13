طموحات ذهبية لـ «الفورمولا2» في جولة البرتغال

أبوظبي (الاتحاد)

بطموحات ذهبية وسقف آمال عالٍ لمعانقة الأمجاد، تنتقل بعثة فريق أبوظبي للزوارق السريعة إلى مدينة فيلا فيلها، إحدى المقاطعات التقليدية في البرتغال، من أجل الاستعداد والدخول في أجواء الجولة الثالثة من بطولة العالم لزوارق الفورمولا2 التي تستضيفها المدينة للمرة الأولى في تاريخها، بحضور ومشاركة 17 زورقاً من 10 دول عبر المنافسة الدولية، ويشارك الفريق بزورق «أبوظبي 35» بقيادة راشد القمزي وزورق «أبوظبي 36» بقيادة منصور المنصوري في طموح قوي بأن يتوج للمرة الثالثة في تاريخه بلقب البطولة عبر القمزي الصغير، خاصة أن اللجنة المنظمة للبطولة قد أعلنت وبشكل رسمي عن أن الجولة الثالثة ستكون الختامية لموسم 2021.

ورفع القمزي آمال الفريق في الفوز بلقب الموسم بعد أن حقق المركز الأول في الجولة الماضية التي أقيمت في مدينة ريبادورو البرتغالية قبل أسبوع، وأحرز 20 نقطة غالية رفعته للمركز الثاني في الترتيب العام برصيد 26 نقطة، وخلف المتصدر حالياً الليتواني إدجراس ريابكو الذي يمتلك 29 نقطة، ويدخل الفريق هذه الجولة بآمال قوية جداً في أن يتمكن القمزي من تحقيق مركز متقدم وإنهاء اللقب لمصلحته هذا الموسم، وبالتالي إنجاز جديد للرياضة الإماراتية عبر إحدى البطولات الدولية والمصنفة ضمن المرتبة الأعلى للاتحاد الدولي للرياضات البحرية.

وتنتقل بعثة الفريق إلى المدينة الريفية من أجل الإعداد لمراسم الجولة التي تنطلق غداً مع التسجيل الرسمي في السباق، وأيضاً الفحص الفني للزوارق المشاركة والتجهيزات الفنية ما قبل البطولة، ثم الاستعداد لسباق أفضل زمن السبت ومحاولة الوصول للسرعات الأعلى، ولاحقاً انطلاق السباق الرئيسي للجولة يوم الأحد وختام موسم مضغوط ومثير لهذه البطولة.

من جهته، عبر سالم الرميثي رئيس بعثة فريق أبوظبي عن تفاؤله الكبير بمواصلة الفريق تحقيق نتائجه الإيجابية من خلال الجولة الختامية للبطولة، خاصة بعد إنهاء المرحلة الثانية والماضية في المركز الأول، وقال: يستمر فريق أبوظبي في تحقيق المطلوب منه وهو تمثيل الإمارات بالشكل المشرف والإيجابي من خلال مشاركاته الدولية، استثمرنا الجولة الماضية بشكل ممتاز وحقق القمزي النتيجة المطلوبة، وبالتالي ننتقل للجولة الختامية ونحن في مستويات عالية جداً من الحماس والتفاؤل بتحقيق اللقب.

وعن اعتبار هذه الجولة الختامية، أكد أن ما صاحب هذا الموسم من آثار للجائحة ترتب عليه الكثير من الاعتبارات، وبالتالي إقامة 3 جولات رقم جيد، لا سيما مع الاحترازات الوقائية والتي تم اتخاذها في العديد من دول العالم لمواجهة آثار الجائحة وقال: بالنظر للظروف الحالية، فإن 3 جولات عدد جيد، ونحن قد قررنا المشاركة منذ الجولة الأولى والرغبة في المنافسة على اللقب، نريد أن تكون الفرحة إماراتية في الختام، وأن يواصل القمزي إبداعه من خلال الجولة الحالية والأخيرة هذا الموسم.

وسجل الإشادة بمستوى منصور المنصوري على زورق أبوظبي 36 أيضاً، خاصة أنه يشارك للمرة الأولى مع فريق أبوظبي هذا الموسم، وقال: منصور يسير في الطريق الصحيح، كما نخطط وهو أن يكون جاهزاً مع المواسم القادمة للمنافسة على المراكز الأولى، أمر رائع جداً أن يشارك الفريق بزورقين، والأجمل أن يكون كلاهما منافساً قوياً على المنصات.