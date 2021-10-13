سيناريو فلاشينج ميدوز يتكرر في «عالمية» مبادلة للتنس

أبوظبي (الاتحاد)

كشفت شركة فلاش للترفيه، الجهة المنظمة لبطولة مبادلة العالمية للتنس، عن مواجهة البطلة الأولمبية بيلندا بنشيتش لحاملة لقب بطولة أميركا المفتوحة إيما رادوكانو، في منافسات الدورة الثالثة عشرة من بطولة التنس ضمن اليوم الافتتاحي للبطولة المخصص لفئة السيدات والمقرر الخميس 16 ديسمبر 2021.

وبعد تأكيد مشاركة النجمة رادوكانو، الاسم اللامع حالياً في عالم كرة التنس والتي تسجّل أول حضور لها في البطولة، بذل المنظمون قصارى جهدهم لضمان استضافة مباراة حماسية تلبي تطلعات عشّاق التنس من خلال دعوة اللاعبة الموهوبة بنشيتش.

ونجحت نجمة التنس السويسرية بنشيتش، والمصنّفة رابعاً عالمياً في تقديم موسم مميز كلّلته بحصد ميداليتين في أولمبياد طوكيو، هما: ذهبية فردي السيدات وفضية زوجي السيدات.

وتُعدّ المباراة، التي يستضيفها الملعب الرئيسي ضمن المركز الدولي للتنس في مدينة زايد الرياضية، بمثابة إعادة اللقاء بين اللاعبتين بعد المباراة التي جمعتهما في ربع نهائي بطولة أميركا المفتوحة على ملاعب فلاشينج ميدوز، والذي شهد فوز رادوكانو، لتتكلل مشاركتها في البطولة بحصد أولى ألقابها في البطولات الكبرى.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال جون ليكريش، الرئيس التنفيذي لشركة فلاش للترفيه: «نجحت بطولة مبادلة العالمية للتنس منذ إضافة المباراة الخاصة بفئة السيدات عام 2017 في استقطاب ألمع بطلات التنس للتنافس على أرض أبوظبي. ويشكّل هذا الإرث الحافل دافعاً دائماً لتحقيق هدف البطولة، والذي يتمثّل في مواصلة التطور لضمان تقديم أروع التجارب لمشجعي البطولة المميزين.

ومع تأكيد مشاركة إيما وبيلندا، نتوقع أن يشهد ختامي فئة السيدات هذا العام مباراة لا تعوّض، كونها الأكثر حماسةً في تاريخ البطولة». وتتطلّع بنشيتش، البالغة من العمر 24 عاماً، إلى مواصلة رحلتها المتألقة في عالم التنس واختبار تجربة اللعب في دولة جديدة، كما تسعى إلى تعويض هزيمتها الوحيدة أمام رادوكانو.

وفي إطار تعليقها على مشاركتها في البطولة، قالت النجمة السويسرية: «شعرت بسعادة بالغة عند استلام الدعوة لاستكشاف أبوظبي والمشاركة في بطولة التنس الأهم في المنطقة. ولطالما كنت من عشّاق السفر إلى أماكن جديدة، وأنا متحمّسة للتواجد في أبوظبي وزيارة الوجهات الثقافية التي تحفل بها والتفاعل مع جميع المتابعين وعشاق التنس. كما أتطلّع لمواجهتي مع إيما هنا لتقديم مباراة شيقة تعيد أجواء اللقاء الاستثنائي الذي جمعنا في بطولة أميركا المفتوحة بنيويورك».