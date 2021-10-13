«النسور» يطمئن على دوجلاس



فيصل النقبي (خورفكان)



‏اطمأن البرازيلي كايو زاناردي مدرب خورفكان، على المهاجم ‏دوجلاس تانكي، في الودية المهمة التي خاضها الفريق أمام شباب الأهلي، وانتهت لمصلحة الفرسان» 2-1، باستاد راشد في دبي، ‏وسجل ‏ ‏تانكي ‏هدف «النسور» من صناعة إسماعيل الحمادي.

وتعتبر التجربة هي الأهم للفريق، استعداداً لاستئناف «دوري أدنوك للمحترفين» بداية من لقاء بني ياس في الجولة السابعة، ولن يلعب خورفكان في ذهاب كأس الرابطة للمحترفين، نظراً لتقديم مباراته مع الوحدة، ورجحت خلالها كفة «النسور» 3-2.

ويعول زاناردي على دوجلاس تانكي لتسجيل الأهداف بوصفه هدافاً صريحاً، ويحل مشكلة الخط الأمامي، والتي يعاني منها «النسور»، بعد الاستغناء عن البرازيلي رامون لوبيز في نهاية الموسم الماضي

وشارك ‏دوجلاس في مباراة ونصف مباراة، وشكل خطورة كبيرة على مرمى الوحدة، وكاد يفتتح أهدافه بها، وأكد أنه قادم لتسجيل العديد من الأهداف، حيث يجهز نفسه لموسم ناجح مع خورفكان.

وقال بعد نهاية اللقاء إنه سعيد للانسجام السريع مع زملائه اللاعبين، مشيراً إلى أن المباريات المقبلة ستشهد مستوى أفضل له، وسيكون قادراً على الوصول إلى شباك المنافسين.