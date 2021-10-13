«العنابي» يترقب «قمة النصر» بـ «أحلام 2007»!



محمد سيد أحمد (أبوظبي)

يؤدي الوحدة غداً الخميس تدريبه الأول في الرياض، استعداداً للقاء النصر السعودي يوم السبت المقبل، في ربع نهائي دوري أبطال آسيا، ويختتم «العنابي» تحضيراته الجمعة، وهو يرفع شعار مواصلة مشواره الناجح في البطولة، وتكرار ما قام به في «نسخة 2007»، عندما بلغ نصف النهائي.

وعلى خلاف نتائجه المحلية، وابتعاده عن منصة التتويج بـ «دوري أدنوك للمحترفين»، منذ موسم 2009 - 2010، فإن «العنابي» يكتب هذا العام قصة أخرى، في مشواره بدوري أبطال آسيا، بداية من الفوز على الزوراء العراقي، في «الملحق المؤهل» إلى «المجموعات»، وحصده 13 نقطة في المجموعة الخامسة، من خلال الخسارة في بداية المشوار، وأعقبها التعادل، وبعد ذلك 4 انتصارات متتالية، جعلت الفريق يصعد إلى دور الـ16 بالحصاد الأكبر في تاريخه بهذه المرحلة، رغم حلوله ثانياً في المجموعة.

وحافظ «أصحاب السعادة» على تميزه في ثمن النهائي، بالفوز على الشارقة، محققاً الفوز الخامس على التوالي، ليتأهل إلى دور الثمانية لمواجهة النصر، ويأمل الفريق أن يحافظ خلالها على تميزه في نسخة هذا العام، ومواصلة مشواره الناجح في البطولة حتى الآن.

ورغم أن الوحدة ليس في أفضل حالاته، وخسر آخر مباراة له أمام خورفكان في كأس الخليج العربي، إلا أن الوضع مختلف أمام الشقيق السعودي، خاصة أن الفريق يستعيد عناصره الدولية التي ينتظرها التحدي الكبير في إظهار قدراتها الكبيرة في «قمة إماراتية سعودية» لم تتكرر كثيراً، حيث التقى الفريقان سابقاً في البطولة مرتين فقط عام 2019، حيث فرض الوحدة التعادل في الرياض، لكنه عاد وخسر في أبوظبي.

وأعلن الوحدة حالة التأهب منذ أيام، ووجد دعماً كبيراً من إدارة النادي، وشهد تدريبه أمس الثلاثاء حمد الضبع الدرمكي نائب رئيس مجلس إدارة النادي، وراشد الزعابي رئيس مجلس إدارة شركة كرة القدم، وعامر الصيعري عضو مجلس إدارة النادي، وعبدالله سالم الجنيبي عضو مجلس إدارة شركة كرة القدم.

وبانتظام الدوليين مع الفريق اليوم «الأربعاء»، والمشاركة في التدريبات التي غادر الفريق بعدها مباشرة بطائرة خاصة، فإن التحدي سيكون كبيراً للاعبين في مواجهة السبت، وكذلك على الهولندي تين كات مدرب الفريق الذي يواجه انتقادات كثيرة في الفترة الأخيرة، وبلوغ نصف نهائي الأبطال قد يخفف كثيراً من حدة الانتقادات، كما أنه سيؤكد من خلاله أنه ما زال ثعلباً ماكراً في اللعبة.