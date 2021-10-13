«مايسترو الريال» يزف «النبأ السعيد»!



أنور إبراهيم (القاهرة)



باعتزاله اللعب الدولي مع منتخب ألمانيا، بعد الخروج من دور الـ 16 لكأس الأمم الأوروبية «يورو2020»، استفاد نجم الوسط توني كروس لاعب ريال مدريد من فترة مباريات الأجندة الدولية لشهر أكتوبر، في الحصول على مزيد من الوقت للراحة والتدريبات في مركز تدريب الريال المعروف باسم فالديبيباس، ما جعله في حالة بدنية وفنية أفضل كثيراً، بعد الإصابة التي لحقت به في أغسطس الماضي، وحرمته من بدء الموسم مع فريقه الملكي.

وكان الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني من الذكاء، بحيث أشركه في المباريات تدريجياً، وبدأها بـ 24 دقيقة في مباراة شيريف تيراسبول التي خسرها الريال، في الجولة الثانية لمرحلة المجموعات بدوري الأبطال «الشامبيونزليج»، ثم لمدة ساعة كاملة أمام إسبانيول في الدوري الإسباني «الليجا».

وزفت صحيفة «آس» النبأ السعيد لعشاق «البلانكوس»، قائلة إن كروس أصبح جاهزاً 100% لخوض المباريات المقبلة كاملة.

وأضافت: أصبح «ضابط الإيقاع» و«مايسترو» خط وسط «الملكي» في أفضل «فورمة»، وساعده على ذلك اعتزاله اللعب الدولي، ونيله قسطاً وافراً من الراحة، ما انعكس إيجابياً على حالته البدنية والفنية.

وأشارت الصحيفة إلى أن كروس لاعب ذكي ومبدع، وأستاذ في فن التحكم في إيقاع اللعب وصنع التمريرات الحاسمة إلى زملائه، لفك طلاسم دفاعات المنافسين.

ومنذ وصول كروس إلى مدريد في «صيف 2014»، أصبح صاحب أفضل نسبة صناعة أهداف بين كل لاعبي الوسط في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى «البريميرليج، البوندسليجا، الليجا، الكالشيو، ليج آن»، حيث بلغت هذه النسبة 1. 93%، والوحيد الذي يسبقه هو نجم الوسط البلجيكي أكسيل فيتسل لاعب بروسيا دورتموند «6. 93%».

كروس «31 عاماً«، صنع في الموسم الماضي 12هدفاً في مختلف المسابقات التي شارك فيها مع «الملكي»، بينما صنع 55 هدفاً خلال السنوات الثماني التي لعب فيها للريال.