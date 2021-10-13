إشبيلية يرفض إغراء تشيلسي لشراء «الديك»!



أنور إبراهيم (القاهرة)



كشف خوسيه كاسترو رئيس نادي إشبيلية الإسباني النقاب عن أنه تلقى عرضاً قيمته 50 مليون يورو من تشيلسي الإنجليزي، من أجل الحصول على خدمات الظهير الدولي الفرنسي جول كوندي مدافع الفريق الأندلسي.

وترددت شائعات طوال الموسم الماضي عن رحيل كوندي إلى أحد الأندية الإنجليزية «توتنهام»، ثم جاء الدور على تشيلسي الذي يبدو أنه يبذل جهداً كبيراً، من أجل التعاقد مع هذا اللاعب الذي تألق مع «الديوك»، خلال بطولة دوري الأمم الأوروبية، التي أحرز الفرنسيون كأسها في نسختها الثانية.

ورغم الفائدة الكبيرة التي يمكن أن يحصل عليها إشبيلية من بيع كوندي، إلا أن كاسترو قاوم بشدة هذا الإغراء، مشيراً إلى أن ذلك كان قراراً صعباً جداً عليه، لأن هذه المبلغ الكبير كان من الممكن أن يسدد ديون النادي كاملة.

وقال كاسترو: النادي يخرج من أزمة مالية طاحنة بسبب جائحة فيروس كورونا، وليس أمامنا هذا العام أي خيار، حيث سيظهر العجز في ميزانية النادي نتيجة قلة عوائد الاشتراكات ومبيعات التذاكر، فضلاً عن معاناة إدارة التسويق والبث التليفزيوني من خسائر كبيرة.

وأضاف رئيس إشبيلية: كوننا رفضنا عرض تشيلسي المغري، في ظل هذه الظروف الصعبة، إنما يدل على قوة النادي وقيادته الرشيدة في هذه الآونة الأخيرة.

ومن جانبه، ذكر موقع جول العالمي بنسخته الفرنسية، أن قرار التمسك باللاعب كوندي، ربما يتغير في الصيف المقبل، إذا ما تلقى النادي الأندلسي عرضاً أكبر من 60مليون يورو!