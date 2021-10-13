هل ينتقم «فقير» من «الريدز»؟



أنور إبراهيم (القاهرة)



كشفت مصادر صحفية إسبانية أن إيفرتون الإنجليزي يسعى للحصول على خدمات الدولي الفرنسي نبيل فقير لاعب ريال بيتيس الإسباني، والذي كان قريباً جداً من اللعب لليفربول قبل مجيئه إلى إسبانيا، منذ ثلاث سنوات.

وكان الألماني يورجن كلوب المدير الفني لـ «الريدز» قد حدد «فقير» هدفاً له، بعد رحيل النجم البرازيلي فيليبي كوتينيو إلى برشلونة الإسباني، إلا أن الصفقة فشلت في اللحظات الأخيرة، بسبب ما تردد عن إصابة مزمنة تعرض لها فقير، وانتقل وقتها إلى ريال بيتيس، وثُبت أنه غير مصاب.

وأشارت صحيفة إستاديو ديبورتيفو إلى أن فقير قد يحظى بفرصة ثانية في مدينة ليفربول الإنجليزية، ولكن هذه المرة في إيفرتون الفريق المنافس لـ «الريدز» في نفس المدينة.

وإذا ما انتقل فقير بالفعل إلى «التوفيز»، للعب تحت قيادة الإسباني رافائيل بينيتيز، فربما ينجح ويتألق، ليؤكد لإدارة ليفربول أنها أخطأت عندما رفضته في آخر لحظة، وتكون هناك فرصة أيضاً للانتقام، عندما يلتقي الجاران اللدودان في «ديربي المرسيسايد» في الدوري الإنجليزي «البريميرليج».

يذكر أن نبيل فقير المولود في 18يوليو 1993 «28 عاماً» بدأ مسيرته الاحترافية في أوليمبيك ليون الفرنسي حتى عام 2019، ثم انتقل في العام نفسه إلى ريال بيتيس الإسباني، وسبق له اللعب لمنتخب فرنسا في 25 مباراة دولية وسجل هدفين فقط.