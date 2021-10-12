نوفمبر موعد مقترح لانتخابات الطائرة

معتصم عبدالله (دبي)

تتجه النية لدى مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة لتحديد نهاية نوفمبر المقبل موعداً للعمومية الانتخابية للدورة الجديدة 2020- 2024، في أعقاب اعتماد النظام الأساسي المتوافق مع دليل حوكمة الاتحادات الرياضية والمعتمد من رئيس الهيئة، بجانب لائحة الانتخابات، والتي تُبنى على قواعدها إجراءات انتخابات الدورة الجديدة.

وتترقب لجنة انتخابات اتحاد الطائرة برئاسة محمد العامري، والتي جرى اعتماد تشكيلها خلال العمومية التي عقدت في شهر يوليو الماضي بجانب لجنة الطعون، إعلان الموعد الرسمي للعمومية الانتخابية قبل البدء في الإجراءات الرسمية حسب لائحة الانتخابات.

واستبقت الشيخة شمسة بنت حشر آل مكتوم، الإعلان عن الموعد الرسمي للعمومية الانتخابية بالكشف عن ترشحها لمقعد رئاسة اتحاد الطائرة في الدورة الجديدة، وذلك من خلال بيان رسمي أكدت خلاله عزمها خوض المنافسة في الانتخابات المقبلة على مقعد الرئيس، وكشفت عن خطة استراتيجية مبنية على خمسة محاور، دون أن يكشف البيان عن النادي الذي ستترشح من خلاله لمقعد الرئاسة في الدورة الجديدة.