«الانضباط» تعاقب العين

دبي (الاتحاد)

قررت لجنة الانضباط باتحاد الكرة في اجتماعها برئاسة المستشار سعيد الحوطي، وبعد مناقشة تقرير مراقب رابطة المحترفين للمخالفات التي وقعت في مباراة العين والوحدة في مسابقة دوري المحترفين تحت 21 عاماً، خسارة نادي العين مباراته أمام نادي الوحدة بنتيجة 0 - 3 بسبب مخالفته نظام استبدال اللاعبين، فيما قررت اللجنة توجيه عقوبة لفت النظر لنادي العربي لتلفظ جماهيره على لاعب الفريق المنافس بعبارات مسيئة، وذلك في مسابقة دوري الدرجة الأولى.

ووجهت اللجنة عقوبة لفت النظر لنادي المدام لمخالفته بروتوكول عمليات المباريات، وذلك لعدم إدخاله فحوص أحد لاعبيه وبعض إدارييه على النظام الإلكتروني للاتحاد، وفرضت غرامة مالية على نادي البطائح قدرها 500 درهم لتأخر نزول فريقه لمدة ست دقائق قبل بداية الشوط الثاني، وذلك في مسابقة دوري الشباب تحت 21 عاماً.

وقررت اللجنة أيضاً إيقاف إبراهيم غلام البلوشي لاعب شباب الأهلي دبي أربع مباريات وتغريمه مبلغاً قدره 4 آلاف درهم للاعتداء على لاعب الفريق المنافس من دون كرة، وفرضت غرامة مالية على نادي الجزيرة قدرها 1500 درهم لحصول لاعبيه على ست بطاقات صفراء في المباراة الواحدة في مسابقة دوري الشباب تحت 19 عاماً.

واعتمدت اللجنة نتيجة مباراة نادي دبا الحصن أمام نادي الإمارات في مسابقة دوري الشباب تحت 17 عاماً، بخسارة نادي دبا الحصن المباراة بنتيجة 0 - 8، لتناقص عدد لاعبيه عن سبعة لاعبين أثناء سير المباراة، وفرضت غرامة مالية على نادي الفجيرة قدرها 1500 درهم لحصول لاعبيه على ست بطاقات صفراء في المباراة الواحدة في المسابقة ذاتها.