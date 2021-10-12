«الأبيض».. نقطة واحدة لا تكفي!

دبي (الاتحاد)

اكتفى منتخبنا الوطني بنقطة من تعادله أمام ضيفه العراق 2-2 في المباراة التي أقيمت على ستاد «زعبيل» بنادي الوصل في دبي ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولى في الدور الحاسم من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، وهو التعادل الثالث في مشوار المنتخبين في التصفيات.

وأنهى «الأبيض» الشوط الأول بأفضلية هدف كايو كانيدو في الدقيقة 33، قبل أن يعود «أسود الرافدين» لتسجيل ثنائية الحصة الثانية بثنائية محمد العطاس مدافع منتخبنا «هدف عكسي» في الدقيقة 74، والبديل أيمن حسين في الدقيقة 89، ليدرك علي مبخوت التعادل في الدقيقة 3+90.

وشهدت المباراة في دقائقها الأخيرة إثارة كبيرة، بعدما طالب لاعبو «الأبيض» باحتساب هدف ثالث قبل أن يعلن الياباني ريوجي ساتو نهاية المباراة بالتعادل 2-2.

وفي بقية مباريات المجموعة ذاتها أمس، تعادل منتخب إيران مع ضيفه كوريا الجنوبية 1-1 على ستاد آزادي في طهران، وفاز منتخب لبنان على سوريا 3-2 على ستاد الملك عبدالله في عمان، وحافظ منتخب إيران على صدارة ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط من أربع مباريات، مقابل 8 نقاط لكوريا الجنوبية و5 للبنان، مقابل ثلاث نقاط لمنتخبي الإمارات والعراق، وبقي منتخب سوريا في المركز الأخير برصيد نقطة.

وتقام الجولة الخامسة من منافسات المجموعة يوم 11 نوفمبر المقبل، حيث يحل منتخب الإمارات ضيفاً على كوريا الجنوبية، ويلتقي العراق مع سوريا، ولبنان مع إيران، ويتأهل أول منتخبين من كل مجموعة مباشرة إلى النهائيات، في حين يتقابل المنتخبان الحاصلان على المركز الثالث ضمن الملحق الآسيوي، من أجل تحديد الفريق الذي سيخوض الملحق العالمي.