«أبوظبي للكريكيت» يضم النجم العالمي ليفينجستون

أبوظبي (وام)

أعلن فريق أبوظبي للكريكيت عن التعاقد مع النجم الإنجليزي ليام ليفينجستون كلاعب رئيسي، إضافة إلى الاحتفاظ بخدمات اللاعب الشهير كريس جايل، في إطار استعداداته للتنافس في دوري أبوظبي «تي 10» للكريكيت، الذي سيقام خلال الفترة من 19 نوفمبر وحتى 4 ديسمبر 2021 باستاد زايد للكريكيت في أبوظبي.

كما أعلن فريق أبوظبي عن قائمة لاعبيه خلال المؤتمر الصحفي، الذي أقامته اللجنة المنظمة في فندق دبليو بجزيرة ياس في أبوظبي لإجراء قرعة الدوري والكشف عن التشكيلات للفرق المشاركة.

وتضم تشكيلة فريق أبوظبي عناصر قوية في مقدمتها اللاعب الجديد ليام ليفينجستون، والنجم الشهير كريس جايل، وكريس بنيامين، وداني بريجز، وأحمد دانيال لطيف، وفيدل إدواردز، ومحمد فراز الدين، وكولين إنجرام، ومارشانت دي لانج، وأوبيد مكوي، وروهان مصطفى، ونافين الحق، وفيل سولت، وجيمي أوفرتون، وبول ستيرلينج.

ويعد كريس جايل الفائز بكأس العالم للرجال مرتين، أول لاعب في تاريخ لعبة الكريكيت يصل إلى 14000 نقطة «Runs» في مباريات T20، وحقق ذلك الإنجاز في النسخة الرابعة من بطولة أبوظبي في فبراير الماضي باستاد زايد للكريكيت، بينما قدم ليام ليفينجستون نفسه كواحد من أكثر اللاعبين تألقاً في لعبة الكريكيت القصيرة.

ويتطلع بول فاربريس المدرب الجديد لفريق أبوظبي، إلى العمل مع اللاعبين اللذين سيشكلان ثنائي قوي من أفضل الثنائيات في لعبة الكريكيت على مستوى العالم.

وقال فاربريس: كريس جايل هو نجم شباك التذاكر في لعبة الكريكيت، عندما يمسك المضرب يتأكد المشجعون أن هناك شيئاً رائعاً ومذهلاً للغاية سيفعله. وأضاف: جايل شخص تعلم أنه لن يقودك للانتصار فقط، ولكنه سيلهم الفريق بأكمله أيضاً.

وعن ضم ليام ليفنجستون قال فاربريس: سعيد بالتعاقد مع الاسم الجديد، الذي يتحدث عنه الجميع في إنجلترا باعتباره الرجل، الذي يمكن أن يلعب دوراً أساسياً مع منتخب بلاده في بطولة كأس العالم T20 للرجال 2021، ونحن محظوظون ومتحمسون لأنه أصبح عضواً في فريقنا.

وساعد المدرب فاربريس فريق مقاطعة وارويكشاير في الفوز ببطولة كاونتي وكأس بوب ويليامز في المملكة المتحدة الصيف الماضي، عندما كان يتولى منصب مدير الكريكيت في المقاطعة، حيث يشعر اللاعب السابق لكينت وميدلسكس السابق بالحماس لقيادة الفريق الإماراتي خلال الموسم الحالي.

وأضاف فاربريس: أعتقد أنها فرصة مثالية للغاية بالنسبة لي، ولا شيء أفضل من أن تكون مدرباً للفريق المضيف للبطولة، اللاعبون متحمسون للعب في بطولة أبوظبي T10، وكمدرب أريد أن أكون جزءاً من الأمر، خاصة أن البطولة مبتكرة ومتطورة وستقام في مكان رائع، أعتقد أنها تتضمن كل عوامل النجاح باعتبارها إحدى البطولات الكبرى في روزنامة الموسم.

يذكر أن النسخة الخامسة من بطولة أبوظبي T10 للكريكيت تعود للعاصمة الإماراتية، بعدما شاهد النسخة السابقة أكثر من 144 مليون متابع حول العالم على شاشات التليفزيون، وأكثر من 26 مليون مشاهدة على منصات «أو تي تي» و90 مليوناً على يوتيوب.