«أبيض الشباب» يواجه سوريا ودياً غداً

دبي (الاتحاد)

يخوض منتخبنا الوطني للشباب تحت 20 عاماً يوم غدٍ الأربعاء مباراته الودية الأولى أمام نظيره منتخب سوريا على ملعب ذياب عوانة، ضمن برنامج معسكره الداخلي للفترة من 10 إلى 16 أكتوبر الجاري استعداداً للبطولات المقبلة.

واختار مدرب منتخبنا الإسباني فرانك أورتيجا 25 لاعباً هم: سلطان عادل (اتحاد كلباء)، حميد علي، خالد عبدالله، خميس أحمد (بني ياس)، عبدالله خيري، مبارك بني زامه، علي المعمري (الجزيرة)، مرزوق راشد ، منصور عيد، سيف سالم (حتا)، بدر السويدي، ضاري فهد (الشارقة)، سعيد جمال، أحمد مال الله (شباب الأهلي)، صالح عيسى، إبراهيم عبدالله (الظفرة)، خالد الحساني، حمد محمد (العين)، سعيد المقدمي، نبيل فيروز (الفجيرة)، جمال السعدي، علي عبدالعزيز (النصر)، منصور المنهالي، عوض الكثيري (الوحدة)، محمد عيون (الوصل).