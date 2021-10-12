الظفرة يعلن تعاقده مع ليوناردو حتى نهاية الموسم

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

أعلنت شركة الظفرة لكرة القدم تعاقدها مع البرازيلي ليوناردو بيريرا، وتم تقديم اللاعب رسمياً، بحضور أحمد عمران القبيسي رئيس الشركة ونائبه وخميس المنصوري وعبد الرحيم جمعة مدير الفريق ومهند عامر سكرتير الفريق، ومحمد عبدالرحمن الخضيري وكيل اللاعب.

كما تم تقديم النيجيري إيمواه إيزيكيل، الذي سبق أن تعاقد معه الظفرة على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، وخاض مباراته الأولى معه بالجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين.

وقال أحمد عمران القبيسي: نتمنى التوفيق للاعبين في مسيرتهما المقبلة مع الفريق، إمكاناتهما وسيرتهما الذاتية المميزة ساعدت في التواصل والتوصل معهما لاتفاق، ومن ثم إكمال التعاقد معهما لتمثيل الفريق حتى نهاية الموسم الحالي، ونأمل أن يتمكنا من تقديم إضافة حقيقية للفريق خلال فترة وجودهما التي تمتد حتى نهاية الموسم الحالي.

من جهته، أبدى البرازيلي ليوناردو سعادته بالوجود مره أخرى مع أحد أندية العاصمة أبوظبي بعد تجربة سابقة مع الجزيرة، مؤكداً أنه في كامل جاهزيته الفنية والبدنية لتقديم خدماته ومساعدة الظفرة خلال هذا الموسم، مشيراً إلى معرفته السابقة بعددٍ من لاعبي الظفرة مثل خالد السناني وخالد بطي ومسلم فايز وماكيتي ديوب مما سيساعده على الانسجام سريعاً مع الفريق.

وأضاف اللاعب البرازيلي: فضلت عرض الظفرة على أكثر من عرض داخلي وخارجي ولديّ رغبة في الذهاب مع الفريق بعيداً في كأس صاحب السمو رئيس الدولة أو كأس رابطة المحترفين الإماراتية، خاصة أن الظفرة من الفرق المتمرسة في مثل هذه المسابقات.