فريتز وبراون ينضمان إلى قائمة نجوم «تاي بريك» للتنس



دبي (الاتحاد)

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة التنس «تاي بريك تنز دبي»، عن مشارَكة عدد كبير من اللاعبين البارزين في نسخة المنافسات القصيرة والسريعة والمشوقة التي تستضيفها دبي للمرّة الأولى في الشرق الأوسط 22 أكتوبر الجاري في مجمع«كوكا كولا أرينا».

ويتصدر قائمة المشاركين الأميركي تايلور فريتز، والنجم الألماني داستن براون، حيث ينضمان كل إلى النجم الفرنسي جايل مونفيس، والبريطاني رقم واحد دان إيفانز، بينما سيجري قريباً الإعلان عن المزيد من الأسماء اللامعة الأخرى.

ويبلغ فريتز 23 سنة فقط، ويتمتّع بمسيرة مهنية رياضية مبهرة، ففي 2019، أصبح أصغر لاعب أميركي بين أول 25 لاعباً في العالم منذ أيام آندي روديك في 2004، وفي السنة ذاتها، فاز في بطولة إيستبورن الدولية على العشب في مباراة شيّقة أمام سام كويري، أما في 2021 فتقدم اللاعب الأمريكي إلى أعلى تصنيف بفئة الرجال ضمن لائحة رابطة محترفي التنس.

وأعلنت ZONE.game، الشريك الرئيس لبطولة التنس «تاي بريك تنز دبي»، عن إضافة مشوقة إلى هذا الحدث المليء بالمنافسات الاستثنائية، حيث سيخوض جايل مونفيس وتايلور فريتز تحدّياً قوياً أمام بطل ألعاب الرياضات الإلكترونية «فيفا»، مساعد الدوسري عبر منصّة ZONE Play.

ويُعدّ الدوسري لاعب «فيفا» محترفاً على الصعيد الدولي، وفاز ببطولة العالم سنة 2018، وبطولة «إكس بوكس» الدولية سنة 2019، وتم اختياره لاعب الرياضات الإلكترونية الأفضل لسنة 2018، وسيكون هذا التحدّي متميّزاً جداً، بحيث يجمع عالمَي الرياضات الإلكترونية والرياضات الفعلية معاً ضمن منصّة Zone، وسيحصل الفائز في هذه المباراة الودّية على إحدى أصول Zone الرقمية التي تُقدَّر قيمتها بـ 25000 دولار.