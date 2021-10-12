اليابان تنعش «آمال المونديال» بالفوز على أستراليا





طوكيو (أ ف ب)

أنعش منتخب اليابان آماله ببلوغ نهائيات مونديال قطر 2022، بفوزه الصعب على أستراليا 2-1 ضمن منافسات المجموعة الثانية من التصفيات الآسيوية في سايتاما.

تقدم المنتخب الياباني مبكراً عن طريق أو تاناكا، قبل أن تدرك أستراليا التعادل بواسطة إيدن هروستيتش (70)، لكن لاعب أستراليا عزيز بيهيش سجل هدفاً خطأً في مرمى فريقه ليمنح اليابان ثلاث نقاط ثمينة.

وتجمد رصيد أستراليا عند 9 نقاط متقدمة بفارق الأهداف عن السعودية، التي تلتقي لاحقاً مع الصين، في حين رفعت اليابان رصيدها إلى 6 نقاط في المركز الثالث. خاضت منتخب الساموراي المباراة وهو يدرك تماماً، بأن أي نتيجة غير الفوز سيعني إمكانية الغياب عن العرس العالمي للمرة الأولى منذ عام 1994.

بدأت اليابان المباراة بشكل ضاغط وسنحت لها فرصة افتتاح التسجيل، عندما سدد واتارو أندو كرة رأسية خارج الخشبات الثلاث (6). لكن أصحاب الأرض افتتحوا التسجيل بعد دقيقتين، عندما مرر تاكومي مينامينو كرة زاحفة داخل المنطقة تابعها تاناكا داخل الشباك.

وكادت اليابان تضيف الهدف الثاني، لكن يويا أوساكو سدد الكرة بعيدا عن المرمى بعد أن شق طريقه بين أكثر من مدافع أسترالي (35). وكادت أستراليا تدرك التعادل خلافاً لمجريات اللعب، عندما سدد آدم تاجارت كرة قوية ارتدت من القائم أواخر الشوط الأول.

وظن المنتخب الأسترالي انه حصل على ركلة جزاء عندما أعيق هروستيتش داخل المنطقة، لكن الحكم تراجع عن قراره بعد مراجعة الفيديو واحتسب ركلة حرة مباشرة على مشارف المنطقة، ومنها نجح هروستيتش في إدراك التعادل (70).

ورمى المنتخب الياباني بكل ثقله لإحراز النقاط الثلاث والبقاء في أجواء المنافسة على إحدى البطاقتين المؤهلتين مباشرة إلى النهائيات، وكان له ما أراد بالنيران الصديقة عندما حول بيهيش الكرة خطأ داخل مرماه قبل نهاية المباراة بأربع دقائق. وتلتقي في هذه المجموعة أيضا عمان مع فيتنام لاحقاً.