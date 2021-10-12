دورة «كلباء للألعاب الشاطئية» تنطلق 11 نوفمبر

الشارقة (الاتحاد)

تحت رعاية سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، تشهد مدينة كلباء خلال الفترة من 11 إلى 20 نوفمبر المقبل، انطلاقة الدورة الأولى للألعاب الشاطئية.

وفي مؤتمر صحفي، برئاسة عبدالملك محمد جاني نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي، رئيس اللجنة المنظمة، تم الإعلان عن تفاصيل الدورة في مركز خور كلباء لأشجار القرم، بحضور الدكتور خالد سيف الزعابي رئيس مجلس إدارة نادي اتحاد كلباء الثقافي الرياضي، وياسر الدوخي مدير إدارة الفعاليات الرياضية والمجتمعية بالمجلس (مدير الدورة)، وأعضاء اللجنة المنظمة وممثلي الأندية واتحادات الألعاب التي ستشملها الدورة.

بدأ المؤتمر بكلمة رئيس اللجنة المنظمة، ثم تم الكشف عن شعار الدورة الذي يرمز لـ الرقم «7» والألعاب السبع التي ستشملها الدورة وهي: كرة القدم الشاطئية والطائرة الشاطئية والسلة الشاطئية، والجري على الشاطئ، والتجديف والسباحة المفتوحة والترايثلون، وبعدها تم فتح باب النقاش من خلال أسئلة الإعلاميين، التي أسهمت في عرض المزيد عن أخبار الدورة والفعاليات المصاحبة لها.

ورحب جاني في كلمته بالحضور، وقال: إن هناك آمالاً كبيرةً معلقة على الدورة الأولى بحكم أنها ستدشن ميلادها على خريطة فعاليات المجلس، لا سيما وأنها تترجم عملياً رؤية صاحب السمو حاكم الشارقة في توفير كل الألعاب والرياضات التي يهواها الشباب في كل أرجاء الإمارة، من خلال تنظيم مختلف الأنشطة والفعاليات لمختلف فئات المجتمع، بما يجعل الرياضة أسلوب حياة.

