العين يكرم عبيدي بيليه

معتز الشامي (دبي)

تشهد مباراة العين أمام نادي الإمارات في ذهاب الدور الأول لمسابقة كأس رابطة المحترفين مساء الجمعة المقبل، مبادرة جديدة هدفها استمرار تفعيل مبادرة «الأساطير العيناوية»، التي كان النادي قد أطلقها منذ 2016 لتكريم جميع اللاعبين الذين أثروا الملاعب في مسيرة العين، لا سيما المحترفين الأجانب الذين مروا على قلعة «البنفسج».

وسيتم تكريم الأسطورة عبيدي بيليه، نجم الكرة الغانية السابق، وأحد اللاعبين الذين ارتدوا قميص البنفسج ودافع عن شعاره خلال الفترة من 1998 وحتى 2000، وسجل مع الفريق 7 أهداف في بطولة الدوري.

ويمثل تكريم النجوم القدامى في نادي العين أحد أهم المبادرات التي تؤكد ارتباط النادي بلاعبيه السابقين، تقديراً ووفاء للعطاء الذي قدموه دفاعاً عن طموحاته في جميع المناسبات الكروية بكل الميادين، كما أن إدارة النادي حرصت على حفر أسماء النجوم القدامى في ذاكرة الجيل الحالي من اللاعبين والجماهير بدعوتهم لحضور المناسبات المختلفة.

وتهدف مثل تلك المبادرة للتأسيس لمفهوم «البيت العيناوي»، الذي ينتمي إليه جميع الأجيال، سابقة وحالية، وهو أبرز ما يميز قلعة البنفسج، لا سيما لكن من أثرى مسيرة النادي والفريق.

على الجانب الآخر، يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين، تدريباته اليومية تحضيراً للمواجهة المرتقبة مساء الجمعة أمام الإمارات، في ذهاب كأس رابطة المحترفين، وهي البطولة الثانية التي سيدخلها البنفسج بهدف المنافسة بقوة على لقبها، وقد اطمأن الجهاز الفني بقيادة الأوكراني ريبروف على جاهزية جميع اللاعبين، وتأهيل أبرز عناصر الصف الثاني، واستعادة بعض اللاعبين الذين غابوا بداعي الإصابة.

وشاهد ريبروف خلال التجربة الودية الأخيرة أمام العروبة أكثر من 17 لاعباً، في ظل غياب اللاعبين الدوليين سواء المواطنين أو المحترفين الأجانب، كما عمد على تجهيز أبرز اللاعبين الذين بقوا في تشكيلة الفريق، خاصة الأرجنتيني جوانكا الذي سيكون إحدى الركائز الهامة في أداء الفريق مستقبلاً.