شرطة أبوظبي تكرم أبطال درع مدير قطاع الأمن الجنائي

أبوظبي (الاتحاد)

كرمت شرطة أبوظبي الفائزين ببطولة درع مدير قطاع الأمن الجنائي، والتي نظمها القطاع بالتنسيق مع مركز التربية الرياضية الشرطية بقطاع الموارد البشرية، وتضمنت أنشطة اللياقة والتحدي (رجال وسيدات)، والدراجات والجو جيتسو والبطولة المجتمعية للكرة الطائرة (رجال).

وحاز فريق مديرية شرطة المناطق الخارجية على المركز الأول في بطولة الدراجات (رجال)، وحصل فريق مديرية شرطة الظفرة على الثاني، وفاز بالمركز الثالث فريق مديرية شرطة العاصمة، وكرمهم العميد خالد احمد مريش نائب مدير قطاع الأمن الجنائي للشؤون الإدارية.

وفاز في نشاط اللياقة والتحدي «رجال» بالمركز الأول فريق مديرية التحريات والمباحث الجنائية، وبالمركز الثاني فريق مديرية شرطة الظفرة، وحاز على المركز الثالث فريق مديرية شرطة العين، وكرمهم العميد سالم البقمي نائب مدير مديرية المناطق الخارجية للشؤون الإدارية.

وفي نشاط اللياقة والتحدي «سيدات» فاز بالمركز الأول فريق مديرية شرطة العاصمة، وبالمركز الثاني فريق مديرية شرطة العين، وحاز على المركز الثالث فريق مديرية التحريات والمباحث الجنائية، وكرمهم العقيد سعيد سهيل المزروعي نائب مدير إدارة الخدمات الأمنية المساعدة في مديرية التحريات والمباحث الجنائية.

وفاز في البطولة المجتمعية للكرة الطائرة (رجال) فريق أبوظبي بالمركز الأول، وفريق القرم بالمركز الثاني، وفريق البطين بالمركز الثالث، وتم تكريم جميع اللاعبين في نشاط الجو جيتسو وكرمهم المقدم عتيق بطي المزروعي مدير فريق الجو جيتسو بالقطاع.

وشارك في البطولة نحو (167) منتسباً ومنتسبة من قطاع الأمن الجنائي من الضباط وصف الضباط والأفراد والشرطة النسائية، واستمرت لمدة شهر بحضور مديري المديريات والإدارات وعدد كبير من الضباط والأفراد، حيث شارك (44) لاعباً يمثلون 8 مديريات وإدارات في القطاع ببطولة اللياقة والتحدي (رجال)، وشاركت (18) لاعبة يمثلن 6 مديريات وإدارات في القطاع ببطولة اللياقة والتحدي (سيدات).

وشارك (15) لاعباً يمثلون جميع المديريات والإدارات في القطاع ببطولة الجو جيتسو (رجال)، وشارك (54) لاعباً يمثلون جميع المديريات والإدارات في القطاع ببطولة اللياقة والتحدي (رجال).