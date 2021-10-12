منتخبنا يواجه البرتغال وإسبانيا والسنغال في «شاطئية القارات»

رضا سليم (دبي)

أوقعت قرعة كأس القارات الشاطئية لكرة القدم، والتي ينظمها مجلس دبي الرياضي، تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس المجلس على شاطئ «كايت بيتش» في دبي خلال الفترة من 2 إلى 6 نوفمبر المقبل، منتخبنا الوطني ضمن المجموعة الأولى مع منتخبات البرتغال وإسبانيا والسنغال، فيما تضم المجموعة الثانية منتخبات روسيا وإيران واليابان وأوروجواي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مجلس دبي الرياضي بمقره للإعلان عن تفاصيل النسخة العاشرة، بالتعاون مع لجنة كرة القدم الشاطئية بالاتحاد الدولي لكرة القدم، بحضور سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وجوان كوسكو المدير التنفيذي للجنة كرة القدم الشاطئية بالاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، وعلي حمد عضو اتحاد الإمارات لكرة القدم ورئيس لجنة الكرة الشاطئية بالاتحاد، وبريش رانجان المدير المالي لشركة تكنوتري الراعي الرئيسي للبطولة، وعلي عمر رئيس اللجة المنظمة للبطولة، ومدير إدارة التطوير الرياضي بالمجلس، وأحمد سالم المهري مدير البطولة.

وحضر الحكم الإماراتي الدولي إبراهيم المنصوري الفائز بـ «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي»، ومدرب المنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية، وعدد من نجوم المنتخب، وأجرى مراسم القرعة الحكم الإماراتي السابق محمد سعيد، ولاورا كوكسو مدير التسويق في اللجنة التنفيذية لكرة القدم الشاطئية.

وجرت القرعة، بعدما تم وضع منتخبنا صاحب الأرض على رأس المجموعة الأولى وروسيا على رأس المجموعة الثانية، على ألا تضم المجموعة أي منتخب آخر من نفس القارة، وهو ما وضع إيران واليابان مع روسيا، بينما انضم البرتغال وإسبانيا إلى مجموعة الإمارات.

وأعلنت اللجنة المنظمة أن مباريات البطولة ستقام بنظام الدوري من دور واحد، على أن يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى مرحلة نصف النهائي التي تلعب بنظام خروج المهزوم ليتأهل الفائزان إلى المباراة النهائية، ويتنافس الخاسران على الميداليات البرونزية في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وقال سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي: «نحن سعداء بتنظيم النسخة العاشرة من بطولة كأس القارات لكرة القدم الشاطئية التي ولدت في دبي، وأصبحت ثاني أهم بطولة بعد كأس العالم لكرة القدم الشاطئية، ووصولها إلى النسخة العاشرة يدل على نجاحها الكبير ومكانتها الدولية، وستحمل النسخة العاشرة تميزاً كبيراً كونها تقام في عام الخمسين وضمن فترة تنظيم إكسبو 2020 الذي يجتمع فيه العالم تحت شعار «تواصل العقول وصنع المستقبل»، وسنواصل تنظيم البطولة في السنوات المقبلة، حيث أصبحت جزءاً أساسياً من أجندة الفعاليات السنوية في دبي».