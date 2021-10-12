موسيالا ثاني أصغر هداف ألماني

سكوبيه (د ب أ)

أبدى جمال موسيالا لاعب فريق بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، سعادة بالغة بعدما أصبح ثاني أصغر هداف في تاريخ المنتخب الألماني، وذلك بعد أن سجل للفريق في شباك منتخب مقدونيا الشمالية.

وأحرز موسيالا الهدف الرابع للمنتخب الألماني في المباراة التي انتهت بالفوز على مقدونيا الشمالية 4-0 أمس الاثنين، وهو الانتصار الذي حسم تأهل المنتخب الألماني لنهائيات كأس العالم.

وقال موسيالا في مقطع فيديو نشره الاتحاد الألماني لكرة القدم اليوم الثلاثاء: «لدي شعور جيد حقاً، تسجيل هدف للمنتخب الألماني يعد شرفاً». وأصبح موسيالا الذي يبلغ من العمر 18 عاماً و227 يوماً، ثاني أصغر هداف للمنتخب الألماني في تاريخه وأصغر هداف للمنتخب خلال أكثر من قرن.

ولا يزال ماريوس هيلر، الذي سجل للمنتخب الألماني وعمره 17 عاماً و241 يوماً في عام 1910، أصغر هداف في تاريخ المنتخب.

وفيما يلي قائمة بأصغر هدافي المنتخب الألماني في تاريخه والمباريات التي سجلوا فيها وأعمارهم:

ماريوس هيلر - في المباراة التي انتهت بالفوز على سويسرا 3-2 في الثالث من أبريل 1910 - كان عمره 17 عاماً و241 يوماً.

جمال موسيالا - في المباراة التي انتهت بالفوز على مقدونيا الشمالية 4-0 في 11 أكتوبر 2021 وعمره 18 عاماً و227 يوماً.

إدموند كونين - في المباراة التي انتهت بالفوز على المجر 3-1 في 14 يناير 1934 وكان عمره 19 عاماً و65 يوماً.

فيلي فيك - في المباراة التي انتهت بالهزيمة أمام هولندا 2-4 في 24 أبريل 1910 - كان عمره 19 عاماً و66 يوماً.

ماريو جوتزه - في المباراة التي انتهت بالفوز على البرازيل 3-2 في 11 أغسطس 2011 - وكان عمره 19 عاماً و68 يوماً.