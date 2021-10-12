كوريا الجنوبية.. التفاؤل بـ «النصر الأول»

سلطان آل علي (دبي)

يدخل منتخب كوريا الجنوبية مباراة إيران اليوم في الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم 2022 بطموح الانتصار ومحاولة تجميل الصورة الشاحبة التي ظهر عليها في الجولات الثلاث الأولى، رغم الانتصار على لبنان وسوريا، الذي أتى بشق الأنفس والتعادل مع العراق.

وتفاءلت الصحافة الكورية بعد إعلان الاتحاد الإيراني بإقامة المباراة دون حضور جماهيري في ملعب أزادي بالعاصمة طهران، والذي يتسع لما يقارب 100 ألف متفرج.

وكتبت الصحافة بأنّ هذه الفرصة استثنائية لتحقيق أول فوز تاريخي على إيران وفي الأراضي الإيرانية على مدى التاريخ الممتد فقد كان دائماً الجمهور الإيراني عاملاً مؤثراً وصعباً على «شمشون» الكوري كلما أتى إلى ملعب أزادي ومصدراً للضغط والقلق.

وشهدت مواجهات المنتخبين الـ35 عبر التاريخ في كل المستويات الودية والرسمية فوز إيران في 15 مناسبة مقابل 12 لكوريا الجنوبية و8 حالات تعادل. وقد سجل المنتخبان كلاهما 35 هدفاً مما يعكس التقارب الكبير.

وتعد أكبر نتيجة شهدتها مواجهات الفريقين من صالح المنتخب الإيراني بالفوز بنتيجة 6-2 في ربع نهائي كأس آسيا 1996 بالإمارات بينما أكبر نتيجة لكوريا الجنوبية في أول مواجهة بينهما بنتيجة 5-0 في الألعاب الآسيوية عام 1958.

ولم يخسر منتخب إيران في آخر 13 مباراة متتالية ضد كوريا حيث تعود آخر خسارة إلى 12 أكتوبر 2005 وفي مباراة ودية بنتيجة 2-0.

وإذا ما نظرنا إلى تاريخ المواجهة على أرض إيران فسنجد أنّ كوريا لم تحقق أي فوز خلال 7 مباريات كانت في الملاعب الإيرانية على مدى 47 عاماً، حيث حققت إيران الانتصار في 5 مباريات وتعادلت مرتين بحصيلة 10 أهداف مقابل 3 للكوريين.

كما عجز المنتخب الكوري عن التسجيل في 5 مباريات من أصل 7، وخسر آخر 3 مباريات على التوالي بنتيجة 1-0.

