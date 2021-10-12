«الرياضات البحرية» يهنئ أبوظبي بـ «إنجاز ريبادرو»

دبي (الاتحاد)

هنأ مجلس إدارة اتحاد الرياضات البحرية فريق أبوظبي للزوارق السريعة بالفوز العالمي الجديد ومعانقة لقب الجولة الثانية من بطولة العالم للزوارق السريعة فورمولا- 2 التي جرت أحداثها السبت والأحد الماضيين في مدينة ريبادورو البرتغالية.

وبارك حريز المر محمد بن حريز رئيس الاتحاد الانتصار الأول في النسخة الحالية 2021، لزورق أبوظبي 35 بقيادة بطلنا المتألق راشد القمزي الذي وضعه في قلب المنافسة على اللقب العالمي الكبير بعدما ارتقى وتقدم إلى وصافة الترتيب العام برصيد 27 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن المتسابق المتصدر الليتواني إدجاريس ريابكو.

ونقل حريز المر بن حريز تهاني وتبريكات إخوانه أعضاء مجلس إدارة الاتحاد إلى بعثة فريق نادي أبوظبي للزوارق السريعة والتي ترابط حاليا في البرتغال وتستعد للعودة من هناك بإنجاز عالمي جديد بإذن الله من خلال المشاركة في الجولة الثالثة المرتقبة التي ستقام الأسبوع القادم في مدينة فيلا فيلها ويطمح من خلالها الفريق عبر بطليه راشد القمزي قائد زورق أبوظبي 35 ومنصور المنصوري قائد زورق أبوظبي 36 إلى الفوز والتتويج.

وأعرب عن ثقته الكبيرة بإمكانيات فريق أبوظبي للزوارق السريعة وقدرات بطلنا الموهوب راشد القمزي الذي استعاد حظوظه في المنافسة على لقب بطولة العالم هذا الموسم ليكون على أعتاب إنجاز عالمي ثالث فريد، بعدما فاز باللقب مرتين من قبل موسمي 2017 و2019.