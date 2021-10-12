«أسبوع أبوظبي للتحدي» يحتضن تجارب «إسكيب أند إيفولف»



أبوظبي (الاتحاد)

يحتضن «أسبوع أبوظبي للتحدي» تجارب الإقامة واللياقة البدنية «إسكيب أند إيفولف» التي تمنح جمهور رياضات الفنون القتالية المختلطة فرصة الاستمتاع بإقامة فندقية فاخرة والتعرف عن قرب على أسرار رياضتهم المفضّلة على مدار يوميّن، وذلك ضمن أنشطة وفعاليات الأسبوع التي تتضمن أيضاً نزالات «يو إف سي 267: بلاهوفيتش ضد تيكسيرا» يوم 30 أكتوبر الحالي في الاتحاد أرينا بجزيرة ياس.وتنظم دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي برنامجاً من التجارب التي تتيح المجال أمام الجمهور للتواصل مع نجوم رياضات الفنون القتالية المختلطة، واستكشاف تدريبات اللياقة البدنية الخاصة بها، معززةً مكانة الإمارة كعاصمة لهذه الرياضات في منطقة الشرق الأوسط.

وتقدّم تجارب«إسكيب أند إيفولف» على مدى يومين سلسلةً من ورش عمل رياضات الفنون القتالية المختلطة، والتي تشتمل على جلسات تدريبية على مهارات الهجوم والقدرات البدنية، تحت إشراف المدرب الدولي فراس ذهبي، وعدد من أبرز نجوم «يو إف سي»، منهم التونسي المُقيم في الإمارات منير لزاز المُلقب بالقناص، والذي ينافس في فئة الوزن المتوسط، وتُستكمل الجلسات التدريبية بحوارات مفتوحة وورش عملٍ حصرية مع نجوم «يو إف سي».

وتتيح هذه التجارب أيضاً إمكانية التسجيل لحضور أنشطة «أسبوع أبوظبي للتحدي»، بما في ذلك المؤتمر الصحفي الخاص ببطولة «يو إف سي 267» في الاتحاد أرينا يوم الثلاثاء 28 أكتوبر، وفعالية الوزن في الاتحاد أرينا يوم الجمعة 29 أكتوبر، بالإضافة إلى الفعالية الرئيسية يوم السبت 30 أكتوبر.

وقالت فاطمة البلوشي، نائب مدير إدارة مكتب الفعاليات في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: «كرست أبوظبي ريادتها بوصفها عاصمة لرياضات الفنون القتالية المختلطة والوجهة الحصرية لنزالات «يو إف سي»في المنطقة، مؤكدة قدرتها على استضافة أكبر الفعاليات الرياضية العالمية في أجواء آمنة تضمن صحة وسلامة الجميع.

ويعكس الإقبال القياسي على نزالات"يو إف سي"الشعبية المتنامية لهذه الرياضة في المنطقة، وهو ما يعزز مبادراتنا الرامية إلى منح الجمهور فرصة استثنائية لاستكشاف أسرارها قبل انطلاق بطولة "يو إف سي 267: بلاهوفيتش ضد تيكسيرا". ونثق أن هذه الباقات الجديدة تثري برنامج فعاليات"أسبوع أبوظبي للتحدي"، كما أنها تعكس التزامنا بتطوير المزيد من التجارب الرياضية والثقافية والترفيهية عالمية المستوى على مدار العام».

من جانبهما، أكد فيصل عصام ومحمد يوسف، الشريكان الإداريان في «إيفولف سبورتس سوليوشنز» أن إطلاق تجارب «إسكيب أند إيفولف» جاء بعد أبحاثٍ مكثّفة في القطاع الرياضي والتي أشارت للشعبية الكبيرة لرياضات الفنون القتالية، إذ أنها تهدف إلى مواكبة هذا التوجه العام من خلال تمكين جمهورها من الارتقاء بمعارفهم ومهاراتهم إلى مستوى جديد كلياً.

وأشارا إلى أن دعم «أسبوع أبوظبي للتحدي» مهد الطريق لتطوير هذه التجارب ضمن فعاليات الحدث المتميزة. يذكر أن بطولة «يو إف سي 267: بلاهوفيتش ضد تيكسيرا» تشكل ختاماً مثالياً يسدل الستار على فعاليات «أسبوع أبوظبي للتحدي»، حيث تشهد قائمة من النزالات القوية أبرزها مواجهة مرتقبة عندما يدافع البطل البولندي يان بلاهوفيتش عن لقب فئة وزن الخفيف الثقيل ضد منافسه الأميركي المُصنف الأول جلوفر تيكسيرا.