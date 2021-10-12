قوارب التجديف ترسم لوحة الماضي في القناة المائية

دبي (الاتحاد)

يغلق الخميس باب التسجيل للمشاركة في سباق دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً، الجولة الأولى من بطولة دبي 2021-2022، الذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن روزنامة الموسم الجديد السبت المقبل.وكان نادي دبي الدولي للرياضات البحرية قد استهل فعاليات موسمه الجديد بأولى جولات بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً، التي حققت نجاحاً كبيراً بمشاركة 35 قارباً.

واعتمدت اللجنة المنظمة للسباق الساعة الرابعة عصر السبت المقبل موعداً لانطلاقة أول أشواط الأمسية، والتي تتضمن مرحلتين كالمعتاد، حيث تبحر قوارب التجديف في قناة دبي المائية في منطقة الجداف وقبالة محمية خور دبي للحياة الفطرية بمن خط البداية في عمق القناة نحو خط النهاية قبالة فيستيفال سيتي وخور دبي لمسافة تصل الى 2.3 كلم.

وأعلنت اللجنة المنظمة عقدالاجتماع التنويري مع النواخذة والملاك المشاركين الخميس عبر تقنية الاتصال المرئي لتوضيح كافة الأمور والرد على الاستفسارات، فيما سيبدأ البرنامج الزمني للسباق السبت في فترة الظهيرة مع الفحص الفني والتدقيق على المشاركين، ومن ثم التحول الى خط البداية بعد معرفة قرعة شوطي السباق حيث سيحملان اللونين (الأزرق والبرتقالي).

وأخطرت اللجنة المنظمة في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية الملاك والنواخذة المشاركين في الحدث بالتعليمات والشروط الخاصة بالمشاركة حسب اللوائح المتعارف عليها منذ الموسم الماضي، حيث يشارك في كل قارب 9 أفراد من بينهم سكوني و8 بحارة (7 مواطنين واثنان من المقيمين في الدولة)، وسيكون وزن القارب مفتوحاً.