الإمارات تحتضن أول سباق سيارات «إلكتروني» في المنطقة

دبي (الاتحاد)

تحتضن الإمارات أول بطولة سباقات سيارات إلكتروني على صعيد المنطقة تقام على حلبات افتراضية، بما في ذلك حلبة ريد بُل في النمسا، وحلبة سبا فرانكورشامبس في بلجيكا، وحلبة دبي أوتودروم، على أن تنطلق التصفيات اعتباراً من الجمعة المقبل، وتستمر لـ 3 جولات لمدة 12 يوماً، على أن يتأهل أسرع المتسابقين إلى النهائيات التي تقام في «دبي هاربور» خلال الفترة من 24 إلى 27 نوفمبر المقبل.

السباق الذي يحمل شعار «#NoFilterDxb Esports Tournament»، سيكون واحداً من أهم البطولات الرياضية الالكترونية والأول من نوعه على صعيد المنطقة، وسيتم بث المنافسات بشكل مباشر على يوتيوب مع التعليقات الفعلية للمتسابقين وحكام السباق، ويمكن المشاركة في التصفيات عن بعد، لكن بعد ذلك سيتواجد أفضل 15 متسابقاً من كل جولة متعددة إلى النهائيات التي ستقام في موقع محاكاة السباق الذي تم إنشاؤه لهذا الحدث في «دبي هاربور».

وسيكون السباق مفتوحاً أمام أي شخص لديه إمكانية استخدام برمجيات المحاكاة المجانية على أجهزة الكمبيوتر الشخصي في غرفة السباق، أو أولئك الذين يستخدمون أجهزة المحاكاة في منطقة القوز بدبي.