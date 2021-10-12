دوري الصالات يسجل أسرع «ريمونتادا»

الشارقة (الاتحاد)

سطر فريق البطائح أقوى وأسرع «ريمونتادا» تكاد تكون في التاريخ عندما حول تأخره من النصر 2-4 إلى فوز 5-4 في آخر 35 ثانية من عمر اللقاء، حيث شهدت نصف الدقيقة الأخيرة تسجيل البطائح 3 أهداف، بينما كانت الأهداف الخمسة خلال 7 دقائق، ضمن الجولة السابعة من دوري الصالات، بعد مباراة مجنونة ومثيرة.

وكان فريق النصر تقدم بـ«هاتريك» لنجمه محمد عبيد والهدف الرابع لبيدرو هنريك، وحتى آخر 7 دقائق من زمن اللقاء كان النصر متقدماً برباعية، وانقلبت الأمور لمصلحة البطائح بتسجيل هدفي تقليص الفارق عن طريق برونو لوسيانو وأحمد عبدالله الصالح.

وحتى الثانية 35 من الدقيقة الأخيرة كانت النتيجة 4-2 لمصلحة «العميد»، ولكن فريق البطائح أصر على قلب الطاولة بقيادة مدربه عدنان الهولي الذي دفع بكل أوراقه وثقله لأجل الاستفادة من «تكتيك الباور بلاي» وهو إخراج حارس المرمى وإشراك لاعب خامس، وهي تعرف في عرف أبناء كرة لصالات مغامرة أو لعب بالنار ولكنه نجح فيها بصورة ممتازة.

وسجل نوفل الطائي، المقيم المغربي، الهدف الثالث قبل النهاية بـ34 ثانية، ثم سجل أحمد السويدي الشهير بأحمد زعبيل هدف التعادل 4-4 قبل النهاية بـ23 ثانية، ثم عاد أحمد السويدي وسجل هدف الترجيح 5-4 قبل النهاية بأربع ثوانٍ فقط.

وكانت هذه المباراة حديث أبناء كرة الصالات وبعض وسائل التواصل الاجتماعي بعد نهايتها، لما حفلت به من تقلبات وإثارة وندية.

وأسفرت نتائج بقية المباريات عن تعادل الظفرة وخورفكان 3-3، وفاز مليحة على مستضيفه دبا الحصن 4-3، واتحاد كلباء على الشارقة 6-3، والحمرية على شباب الأهلي 3-2.