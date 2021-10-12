«الإمارات للدراجات» يعلن عن تشكيل فريق سيدات

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن فريق الإمارات للدراجات عن تعاونه مع فريق «آلي بي تي سي ليوبليانا» للسيدات لتشكيل فريق دراجات إماراتي للسيدات في عام 2022، ويأتي الإعلان عقب انطلاق سباق باريس-روبيه للسيدات الذي أدى إلى تعزيز رياضة الدراجات للسيدات، إلى جانب عودة جولة فرنسا للسيدات التي ستقام صيف 2022، والتي من المتوقع أن تساهم في تطوير رياضة الدراجات للسيدات وتعزيز شعبيتها.

وتماشياً مع روح العصر الجديد الذي يتسم بالشمول والمساواة، سينضم فريق الإمارات إلى قائمة فرق الدراجات العالمية الأخرى، مثل تريك سيجافريدو وجامبو فيزما وموفيستار، والتي نجحت في تأسيس تشكيلة للسيدات إلى جانب تشكيلة الرجال.

وتعليقاً على الإعلان واحتمالية انضمام فريق الإمارات إلى عالم رياضة الدراجات للسيدات، قال ماورو جيانيتي، مدير فريق الإمارات: «يسرنا أن نعلن عن سعي الفريق إلى تأسيس فريق للسيدات يشارك في المنافسات العالمية، ويساهم في مشروع فريق الإمارات العالمي الطموح الذي انطلق عام 2017 ويهدف إلى تطوير رياضة الدراجات.

ومن خلال التعاون مع فريق آلي بي تي سي ليوبليانا، وجدنا الفرصة المناسبة التي كنا نبحث عنها، ونعمل حالياً مع الاتحاد الدولي للدراجات على تجهيز الوثائق اللازمة للحصول على ترخيص الجولة العالمية اعتباراً من 1 يناير 2022. وسنتمكن خلال الأسابيع المقبلة من تحديد أطر العمل النهائية وسنكون جاهزين لعرض المشروع».