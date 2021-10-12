أحداث بارزة ومثيرة في أسبوع «الليجا»

مدريد (الاتحاد)

ما الذي كان يدور من أحداث في الكرة الإسبانية «الليجا» على مدار الأسبوع؟

هنا نستعرض أبرز 10 قصص ما بين التغييرات على صعيد المدربين، والأخبار المهمة الأخرى التي طرأت رغم فترة توقف شهر أكتوبر لمنافسات الدوري.

تم إعلان الفائز بجائزة أفضل لاعب لشهر سبتمبر في الدوري الإسباني، حيث نال كريم بنزيمة أول جوائز لاعب الشهر لهذا الموسم 2021-2022.

سجل الفرنسي 6 أهداف في أربع مباريات فقط خلال الشهر، ليستحق نيل الجائزة للمرة الرابعة خلال مسيرته. أعلنت «فرانس فوتبول» قائمة المرشحين الـ 30 للفوز بالكرة الذهبية 2021، وتضمنت القائمة 5 لاعبين من الدوري الإسباني، بوجود: كريم بنزيمة ولوكا مودريتش (ريال مدريد)، لويس سواريز (أتلتيكو مدريد)، جيرارد مورينو (فياريال) ونجم برشلونة المراهق المتألق بيدري، فيما يقود ليونيل ميسي المرشحين بفضل جزء كبير من أدائه عندما كان لاعباً في صفوف برشلونة.

وجد خيتافي البديل لمدربه الراحل ميتشيل، مع عودة كيكي سانشيز فلوريس إلى النادي الذي سبق أن دربه في موسمي 2004 - 2005 و2014 - 2015، ويأمل الإسباني أن تكون المرة الثالثة الثابتة له في ملعب كوليسيوم ألفونسو بيريز، حيث يتطلع لانتشال الفريق «الأزرق» من قاع الترتيب ووضعهم في منطقة الأمان.

نادٍ آخر كان يبحث عن مدرب جديد خلال فترة التوقف الدولي وهو ليفانتي الذي وجد رجله الجديد، مع تعيينه خافيير بيريرا حتى نهاية الموسم مع خيار التمديد في حال نجح في تفادي الهبوط.

وكانت أحدث محطات المدرب هي تدريب فريق هينان سونغشان لونغمن في الصين، لكنه يعرف ليفانتي جيداً بعدما كان المدرب المساعد في النادي سابقاً.

ربما تكون نافذة الانتقالات قد أغلقت قبل عدة أسابيع، لكن التعاقد مع لاعب حر ما زال خياراً متاحاً، وقام فياريال بالاستفادة قدر الإمكان من هذا الخيار، بضمه الظهير الأيمن السابق لباريس سان جيرمان وتوتنهام سيرجي أورييه، وسيعزز قائد كوت ديفوار الخيارات الدفاعية المتاحة للمدرب أوناي إيمري مع منافسة «الغواصة الصفراء» على كافة الجبهات في موسم 2021 - 2022.

أنهى يوري بيرشيشي وأتلتيك إجراءات تمديد العقد هذا الأسبوع، مع التزام الظهير الأيسر بالنادي الباسكي حتى عام 2024، وهو الذي انضم من باريس سان جيرمان في عام 2018، وقد نال الإعجاب طوال فترة وجوده في بلباو، لذلك كان الطرفان يعملان على تجديد العقد لبعض الوقت، والآن أصبح الأمر رسمياً ويعني أن أتلتيك لديه ظهير أيسر من الدرجة الأولى في المستقبل القريب.

كان أوسكار فالينتين عنصراً رئيسياً من الانطلاقة الرائعة لرايو فاليكانو هذا الموسم، وقام لاعب خط الوسط الآن بتوقيع عقد جديد يبقيه مع فريق العاصمة حتى عام 2025. بعد أن عمل بجد كبير من أجل قيادة الفريق إلى دوري الدرجة الأولى، انسجم فالينتين بشكل مثالي في الدوري الإسباني، وسيواصل القتال من أجل بقاء رايو بين كبار الكرة الإسبانية.

لاعب آخر في الدوري الإسباني مضى على عقد جديد خلال فترة التوقف الدولية، وهو لاعب فالنسيا تيري كوريا، بعدما انطلق الظهير الأيمن بشكل جيد في الموسم الجديد، ليوقع على عقد يمتد حتى عام 2026، وذلك في التزام طويل بين الطرفين اللذين يريان مستقبلاً مشرقاً أمامهما.

تغلبت فرنسا على إسبانيا 2-1 في نهائي رائع لدوري الأمم الأوروبية ليلة أمس الأول الأحد، بعدما افتتح لاعب ريال سوسيداد ميكيل أويارزابال التسجيل لـ «لاروخا» قبل أن يرد «البلوز» سريعاً بتسديدة مثالية من لاعب ريال مدريد كريم بنزيمة، ثم مضى كيليان مبابي ليسجل هدف الفوز لمنتخب بلاده الذي يضم في صفوفه أيضاً لاعب أتلتيكو أنطوان جريزمان ولاعب إشبيلية جوليس كوندي.

بعمر 17 سنة و62 يوماً، أصبح لاعب برشلونة جافي أصغر من يخوض مباراة مع المنتخب الإسباني الأول، عندما شارك أساسياً في لقاء نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية ضد إيطاليا ليلة الأربعاء الماضي، وقدم المراهق أداءً ممتازاً ليحافظ على مكانه مرة أخرى في التشكيلة الأساسية لخط وسط «لاروخا» في النهائي، ودون أدنى شك، أنه نجم المستقبل.

