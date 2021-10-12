السليماني: انتظروا نسخة استثنائية من «مبادلة العالمية للتنس»

مصطفى الديب (أبوظبي)

أكد سالم السليماني، مدير العمليات لدى فلاش للترفيه أن بطولة مبادلة العالمية للتنس إحدى أهم الفعاليات الرياضية في أبوظبي، وقال: بعد الوصل للنسخة 13 على انطلاقها حققت البطولة انتشاراً واسعاً، مما منحها مكانةً مرموقة إقليمياً وعالمياً. وأعرب عن فخر فلاش للترفيه بتنظيم مثل هذا الحدث العالمي، مشيراً إلى أنها بطولة استثنائية، والسبب في ذلك الجهود المبذولة من جميع الجهات المشاركة، وأكد أن فلاش للترفيه تبذل كل ما في وسعها لكي تكون هذه النسخة من بطولة مبادلة العالمية للتنس واحدة من أنجح النسخ فنيا وترفيهياً.

وفيما يخص اللاعبين المشاركين في المنافسات قال: تستقطب بطولة مبادلة العالمية للتنس نخبةً من أشهر نجوم رياضة التنس، ولا تختلف نسخة هذا العام عن سابقاتها من هذه الناحية، حيث تستضيف البطولة ستةً من أبرز لاعبي التنس في العالم واثنتين من أفضل اللاعبات، أما عن الإجراءات الصحية المتبعة فقال: يشكل التعاون عنصراً مهماً في نجاح الفعاليات الكُبرى مثل بطولة مبادلة العالمية للتنس. ونواصل العمل عن كثب مع جميع الجهات المعنية في أبوظبي لتطوير الإجراءات وتكييفها بما يتوافق مع الإرشادات الصادرة عن السلطات الصحية المعنية.

وتابع: سيتم اعتماد نظام المرور الأخضر لدخول البطولة، حيث يتطلب دخول حاملي التذاكر من عمر 12 عاماً وما فوق إبراز تطبيق الحصن مع إشارة E أو * للتأكد من تلقيهم كامل جرعات اللقاح، إضافة إلى تقديم نتيجة سلبية لفحص PCR صالحة لمدة 48 ساعة.

ويجب على جميع الحضور وكادر العمل الالتزام بارتداء الكمامات في جميع الأوقات، حتى في أثناء المباريات، والتقيد بقواعد التباعد الاجتماعي، بما يشمل الجماهير على المدرجات، من خلال ترك مقاعد فارغة بين مجموعات تتألف من أربعة أشخاص كحدٍ أقصى. ويخضع جمهور البطولة لفحص درجة الحرارة عند وصولهم، منوهاً إلى أن السلامة العامة للجمهور هي الهم الأول دائماً في مختلف الفعاليات التي تقام على أرض العاصمة أبوظبي.