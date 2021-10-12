طموح ثلاثي لخيول الإمارات في يوم الأبطال البريطاني

أبوظبي (الاتحاد)

يتقدم نجوم الإمارات الفائزون في الفئة الأولى «بالاس بيير»، «بعيد»، و«أديب» مجموعة قوية من خيول المشاركة في أغنى يوم لسباقات الخيل البريطانية، وهو حفل سباق يوم الأبطال البريطاني المقام بمضمار أسكوت في المملكة المتحدة، يوم السبت، 16 أكتوبر.

ويواجه «بالاس بيير» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، بإشراف جون وثادي جوسدن، نخبة من الخيول في سباق كوين اليزابيث ستيكس للفئة الأولى لمسافة الميل.

وأبرز المنافسين لبطل الميل «بالاس بيير» هو المهر غير المهزوم «بعيد» لشادويل بأشراف ويليام هاجاس، وكان المهر البالغ من العمر ثلاث سنوات لم يشارك في سن السنتين، ولكن ارتقى للفوز بسباق بري دو مولان للفئة الأولى.

ويشهد السباق عودة «ذا ريفنانت» لاسطبلات الأصايل الإماراتية في فرنسا، الذي يسعي للدفاع عن لقبه في العام الماضي، بإشراف المدرب الفرنسي فرانسيس هنري جرافارد.

ويدفع سعيد بن سرور بالجواد «بن بطل»، الفائز في آخر مشاركة، ولكن ينتظر توقعات الطقس، بينما يدفع فريق جودلفين بالجواد «ماستر أوف ذا سيز» العائد من الإصابة بعد غياب طويل.

ويواجه «أديب» لسمو الشيخ أحمد بن راشد ال مكتوم، الفائز في العام الماضي، «أداير» بطل الديربي الإنجليزي، والكنج جورج، و«مشرف» بطل جدمونت انترناشونال ستيكس، وهم من بين 14 تم تأكيد مشاركتهم في بطولة شامبيون ستيكس.

وكان «أديب» الذي يدربه وليام هاجاس، قد فاز بأول سباقات الفئة الأولى في بريطانيا، في سباق شامبيون ستيكس العام الماضي، ولكنه شارك في ثلاثة سباقات فقط منذ ذلك الوقت. وعاد الجواد البالغ من العمر سبع سنوات إلى أستراليا للدفاع عن كل من سباقات رانفيت ستيكس في روزهيل والملكة إليزابيث الثانية ستيكس في راندويك، واضطر للاكتفاء بمركز الوصيف في رانفيت لكنه نجح في الدفاع عن لقبه في كوين اليزابيث.

وحقق «أديب» عودة واعدة من الاستراحة عندما حل ثالثاً عن «سانت ماركس باسيلكا» و«مشرف» في سباق كورال اكليبس في سانداون في أوائل يوليو، لكنه فاته العديد من الارتباطات منذ ذلك الحين بسبب ظروف الأرضية غير المناسبة.

وسيكون الفارس توم ماركواند على صهوة «أديب» وقال: ما إذا كانت الأرض ستكون في مصلحته تماماً، لا أستطيع أن أرى كيف ستجف كثيراً في هذا الوقت من العام، لأن الندى في الصباح يحافظ على الرطوبة.