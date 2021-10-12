الوحدة يغادر إلى الرياض بـ24 لاعباً

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

يغادر فريق الوحدة إلى العاصمة السعودية الرياض بطائرة خاصة، لمواجهة النصر السبت المقبل في ربع نهائي دوري أبطال آسيا، وتضم بعثة الفريق 24 لاعباً، بينهم محمد برغش وماجد عبدالله المصابان، واللذان لم ينتظما في التدريبات الجماعية حتى الآن، ومنصور الحربي الموقوف بسبب طرده في لقاء الشارقة في دور الـ16 من البطولة، حيث ينتهي إيقافه بنهاية لقاء النصر، وفي حال تأهل الفريق إلى نصف النهائي سيكون بإمكانه المشاركة، بينما سيواصل البرتغالي فابيو مارتنيز واللاعبون «المقيمون» تدريباتهم في النادي في انتظار فراغ «العنابي» من مهمته القارية.

ويحل الوحدة في الرياض بفندق فيتوري بالاس، ويؤدي تدريبين قبل المباراة الأول على أحد الملاعب الفرعية، والثاني باستاد جامعة الملك سعود الذي يستضيف اللقاء.

ويعول الوحدة كثيراً على قائده إسماعيل مطر والرباعي الأجنبي لي ميونج وخوسيه انخيل وعمر خربين وجواود بيدرو بجانب خليل إبراهيم وفارس جمعة ومحمود خميس وبقية العناصر في تجاوز المهمة الصعبة أمام المنافس السعودي، وقيادة «العنابي» إلى نصف النهائي.

يذكر أن المباراة تشهد عودة «سمعة» من الإيقاف في «الأبطال» لـ3 مباريات، وينتظره دور كبير في قيادة الفريق داخل وخارج الملعب.