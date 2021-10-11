«المحترفين» تعلن «نجوم سبتمبر»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت رابطة المحترفين أسماء الفائزين بجوائز الأفضل الشهرية في دوري أدنوك للمحترفين عن شهر سبتمبر الماضي، برعاية «اتصالات»، بفوز المغربي سفيان رحيمي لاعب العين بجائزة أفضل لاعب، والأوكراني سيرجي ريبروف مدرب العين بجائزة أفضل مدرب، وعلي خصيف قائد الجزيرة بجائزة أفضل حارس مرمى.

وتفوق رحيمي على منافسيه، التوجولي لابا كودجو مهاجم العين، والتونسي محمد فراس بالعربي لاعب عجمان، وسيبستيان تيجالي مهاجم النصر وماجد حسن لاعب شباب الأهلي. ونال علي خصيف حارس مرمى الجزيرة جائزة أفضل حارس مرمى للشهر الثاني على التوالي، متفوقاً على منافسيه محمد الشامسي حارس الوحدة وعلي الحوسني حارس عجمان.

كما حقق سيرجي ريبروف جائزة أفضل مدرب للشهر الثاني على التوالي، أمام مارسيل كايزر مدرب الجزيرة، وجوران مدرب «عجمان».

من ناحية أخرى أعلنت رابطة المحترفين، عن تعديل موعد انطلاق مباراتي اليوم الثاني من الدور الأول لمسابقة كأس رابطة المحترفين، اللتين تجمعان الظفرة مع النصر وبني ياس مع الوصل، لتنطلقا في الخامسة عصر يوم 16 أكتوبر الجاري.

وتأتي هذه الخطوة من الرابطة، لإتاحة المجال أمام الجماهير، من أجل متابعة مباراة الوحدة ، في الدور ربع النهائي أمام النصر السعودي، في دوري أبطال آسيا، والتي تنطلق في الساعة السابعة من مساء اليوم نفسه.