«القفزة 11» تمنح «الكانجارو» صك التميز العالمي





سلطان آل علي (دبي)

سجل منتخب أستراليا أو «الكانجارو» كما يسميه عشاقه، رقماً قياسياً جديداً لا مثيل له على المستوى العالمي وليس القاري فحسب، حيث حقق بفوزه على عمان انتصاره رقم 11 على التوالي في نسخة واحدة من تصفيات كأس العالم، وهو أعلى رقم بين كل المنتخبات في مختلف القارات عبر التاريخ.

ويملك المنتخب الأسترالي العلامة الكاملة في التصفيات حتى الآن، بدءاً من المرحلة الأولى التي حقق فيها 8 انتصارات على منتخبات الكويت والأردن والنيبال وتايبيه بمجموع 28 هدفاً مقابل هدفين.

وأكمل المسيرة بثلاث انتصارات على الصين وفيتنام وعمان بنتيجة 3-0 و1-0 و3-1 على التوالي، ليصبح مجموع ما سجله في هذه السلسلة المستمرة 35 هدفاً بمعدل 3 أهداف/كل مباراة، بينما لم يستقبل سوى 3 أهداف.

وكسر المنتخب الأسترالي بالفوز الأخير أرقام المنتخبات الثلاثة حاملة الرقم القياسي السابق ب10 انتصارات في نسخة واحدة من تصفيات كأس العالم.

وكانت المكسيك أول من حقق هذا الرقم في تصفيات أميركا الشمالية والبحر الكاريبي لكأس العالم 2006، حيث حقق 10 انتصارات متتالية انطلاقاً من الدور الثاني وحتى الرابع، وسجل خلال هذه السلسلة 49 هدفاً بمعدل يقارب 5 أهداف كل مباراة ولم يستقبل سوى 3 أهداف، وأنهى تلك التصفيات متصدراً.

ويأتي منتخب «الماتادور» الإسباني ثانياً في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2010، عندما حقق 10 انتصارات متتالية والعلامة الكاملة في صدارة مجموعته، التي ضمت البوسنة والهرسك وتركيا وبلجيكا وإستونيا وأرمينيا وسجل على هذه المنتخبات 28 هدفاً واستقبل 5 فقط.

وحققت «الماكينات» الألمانية الرقم نفسه في تصفيات كأس العالم الأخيرة 2018 وتصدّر الفريق مجموعته التي ضمت إيرلندا الشمالية والتشيك والنرويج وأذربيجان وسان مارينو، حيث حقق 10 انتصارات كاملة عليهم وسجل 43 هدفاً بينما لم يستقبل سوى 4 أهداف.

ومن باب الإنصاف فإنّ فرصة منتخبات قارة أوروبا في تحقيق أعلى من هذا الرقم غير واردة، وذلك لطبيعة التصفيات المختلفة، حيث إن 10 مباريات هو العدد الأقصى الذي يخوضه أي منتخب وبالتالي هو الحد الأقصى لتحقيق الانتصارات المتتالية.

بينما العدد يزداد إلى 16-18 مباراة في أميركا الشمالية وفي قارة آسيا فإن المنتخب الأسترالي يستطيع أن يصل إلى 18 مباراة بنهاية التصفيات وكذلك الحال في أميركا الجنوبية، في حين أن قارة أفريقيا أصبح العدد فيها بين 8-10 مباريات كحد أقصى.