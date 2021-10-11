«الشارقة الرياضي» يطلق دبلوم الفعاليات الرياضية

الشارقة (الاتحاد)

بمشاركة 20 دارساً، أطلق مجلس الشارقة الرياضي بالتعاون مع أكاديمية بحث وتطوير أنشطة علوم الرياضة «دراسا»، دبلوم إدارة الأحداث والفعاليات الرياضية ضمن برنامج تمكين القيادات، وتم افتتاح الدبلوم 26 سبتمبر الماضي بنادي ضباط الشارقة بحضور عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، ومريم يوسف الحوسني مدير إدارة الإستراتيجية والأداء، والدكتور أحمد الشريف رئيس الأكاديمية، على أن يختتم الأحد المقبل ويشتمل على 90 ساعة تدريبية موزعة على 11 ورشة ومحاضرة، واقعية وعن بعد، والمشاركون تنوعت مشاربهم ما بين موظفي المجلس وموظفي الأندية العامين في مجال تنظيم وإدارة الأحداث والفعاليات الرياضية.

وصرحت مريم يوسف الحوسني مدير إدارة الإستراتيجية والأداء بالمجلس، قائلة إن الدبلوم أحد الموضوعات الأكاديمية لبرنامج تمكين«2»، الذي يتضمن 6 دبلومات مهنية تخصصية، ستقام على مدى 106 أيام عبر 350 ساعة تدريبية، ويسعى المجلس من خلاله للإرتقاء بالكوادر وصقلها، بما يتسق مع جهود المجلس في هذا السبيل، وبرنامج الدبلوم الحالي تضمن في أسبوعه الأول المهارات القيادية، والأسس العلمية لإدارة الفعاليات وآليات عمل الفرق واللجان، والأسبوع الثاني احترافية التنظيم، والأسبوع الثالث ضوابط وشروط التنظيم، والأسبوع الرابع إستراتيجيات التسويق وإدارة وتنظيم البطولات، على أن يختتم بعرض مشاريع التخرج.