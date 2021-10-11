حصص رياضية من «فيتنس فيرست» في إكسبو

دبي (الاتحاد)

تقدم فيتنس فيرست، إحدى أبرز العلامات الرائدة في مجال الصحة واللياقة في العالم، الدعم لفعاليات إكسبو 2020 للتشجيع على اللياقة، من خلال مجموعة من الحصص المتخصصة المتاحة في منطقة الرياضة والصحة واللياقة في إكسبو 2020.

وتقع المنطقة الجديدة للرياضة والصحة واللياقة بجانب جناح ألف للتنقل، وتستقبل الراغبين بالمشاركة من مختلف المستويات - سواء كانوا مستجدين تماماً أو ممن يرتادون الصالات الرياضية بانتظام. وطوال شهر أكتوبر، سيكون بوسع المشاركين الاستمتاع بمجموعة من حصص التمارين الجماعية الحماسية التي يقودها المدربون المؤهلون من فيتنس فيرست. تقام التمارين في الساحة الرئيسية العالمية، ولن يكون على المشاركين سوى الحصول على تذاكر الدخول العامة إلى إكسبو 2020، أو الحصول على الاعتماد الرسمي، ليتمكنوا من المشاركة في أي من حصص اللياقة التي تقدمها فيتنس فيرست - بما فيها حصص الرياضة والرقص وحصص التمارين القتالية التي تحتاج الكثير من اللياقة.