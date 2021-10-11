استراليا.. دبلوماسية رياضية

دبي (الاتحاد)

تعد أستراليا لاعباً رئيسياً في مجال الفعاليات الرياضية، حيث تشتهر بتاريخ وثقافة رياضية عريضة، ويعود هذا النجاح من الاستثمار الطويل الأمد في إعداد الكوادر البشرية وفي البنية التحتية الرياضية التي تتخذ من المجتمع أساساً لها، إضافة إلى تطوير الخبرات الفنية، وتؤمن أستراليا بالدور الذي يمكن للرياضة أن تلعبه في تحقيق الفائدة وتعزيز انتماء الأفراد لمجتمعاتهم.

ويعمل الجناح الأسترالي جنباً إلى جنب مع إكسبو 2020 والشركاء الدوليين لتقديم سلسلة من الأحداث الرياضية الكبرى التي تستكشف قوة الرياضة في تعزيز المساواة بين الجنسين ودمج ذوي الاحتياجات الخاصة والتماسك الاجتماعي وممارسة نمط حياة صحي. وتركز استراتيجية الدبلوماسية الرياضية على التواصل والتطوير واستدامه القنوات الجديدة والموجودة بالفعل، والخاصة بشراكات صناعة الرياضة وشبكات الرياضة الدولية وتكمل الدبلوماسية الرياضية الدور الذي تلعبه الدبلوماسية التقليدية وتوسع مجال أنشطتها لنشر المعرفة وتؤثر في الجماهير وتربط بعضهم ببعض، بما في ذلك الفئات السكانية الرئيسية، مثل الشباب والناشئين والنساء والفتيات.

مونديال السيدات 2023

تستضيف أستراليا ونيوزيلندا كأس العالم للسيدات لكرة القدم 2023 والذي يعد أكبر حدث رياضي للمرأة في العالم وسبق أن استضافت أستراليا الألعاب الأوليمبية الصيفية مرتين، هي ملبورن 1956، وسيدني 2000، ومؤخراً فازت أستراليا بحق تنظيم دورة الألعاب الأوليمبية الصيفية لعام 2032 في بريسبن وعام 2018 استضافت جولد كوست الأسترالية ألعاب الكومنولث.

أحداث وفعاليات

تستضيف أستراليا العديد من الفعاليات والأنشطة الرياضية طوال فترة المعرض منها بطولة الرياضات المتعددة وكرنفال كأس ملبورن وبطولة الكريكت والرجبي كما سيتم عرض نهائي لبطولة أستراليا المفتوحة لتنس السيدات للرجال، ومؤتمر علوم الرياضة والأداء العالي وأسبوع الصحة والسلامة الجسدية وفعالية رياضية في اليوم العالمي للسمع ومنتدى المرأة في الرياضة ومهرجان المرأة والسينما الرياضية خلال أسبوع اليوم العالمي للمرأة.

منتدى المرأة

يعمل الجناح الأسترالي مع جناح المرأة لتسليط الضوء على الدور الديناميكي للنساء والفتيات في الرياضة ويجمع هذا الحدث بين القيادات النسائية في مجال صناعة الرياضة من أجل تقديم برنامج ديناميكي يجمع بين العروض التقديمية وحلقات النقاش.

ندوة تقنية الرياضة

ينظم الجناح ندوة حول الأداء العالي وتقنيات الرياضة خاصة أن تعد تقنية الرياضة والأداء العالي، صناعة تتكلف مليارات الدولارات مع إمكانيات نمو كبيرة أحدثت ثورة في الرياضة على مستوى المحترفين والهواة. تستمتع أستراليا بسجل حافل في مجال تعزيز الابتكار التقني الرياضي والتدريب على الأداء، وتجمع هذه الندوة بين المبتكرين في مجال الرياضة والرياضيين ورجال الصناعة الرياضية لمناقشة مستقبل الرياضة.

%90

تؤكد الإحصائيات أن أكثر من 90 % من الأشخاص البالغين في أستراليا مهتمون بالرياضة، مع 8.4 مليون بالغ و3 مليون طفل يشاركون سنوياً في الأحداث الرياضية ويمثل المناخ المعتدل والاقتصاد القوي والبنية التحتية الرياضية الممتازة، مميزات تجعل من أستراليا وجهة جذابة لاستضافة كبرى الأحداث الرياضية الدولية بما في ذلك بطولة أستراليا المفتوحة للتنس وجائزة أستراليا الكبرى، وسباق دراجات «داون أندر».

وتمتد الخبرة الأسترالية لتشمل مجموعة كبيرة من القطاعات التي ترتبط بمراحل الإعداد للأحداث الرياضية الكبرى مثل تقديم العطاءات وتصميم وبناء مواقع الأحداث، والخدمات المقدمة في مسرح الأحداث وتشغيل وإدارة الحدث، إضافة إلى الثقافة والاحتفالات وتصميم وتوريد المنتج.

استراتيجية 2030

في عام 2019، أطلقت «الدبلوماسية الأسترالية 2030» التي تضع تصوراً لتعاون أكثر اقتراباً بين القوانين الرياضية والصناعة والحكومة الأسترالية، لتعميق الاستفادة من تميز الأمة الرياضي بطرق تعزز نفوذ أستراليا وسمعتها الدولية ومصالحها الوطنية، وهذا ما يقدمه معرض إكسبو 2020 دبي، حيث يوفر منصة لأستراليا تساهم في الاستفادة من علامتها التجارية الرياضية القوية وتدعم سمعتها الدولية وتبني علاقات دبلوماسية واقتصادية وتلقي الضوء على الفرص الدولية.

حلم السماء الزرقاء

يقع الجناح الأسترالي في قلب منطقة التنقل داخل المعرض، والمفهوم الذي قام على أساسه الجناح والذي يحمل عنواناً عريضاً هو «حلم السماء الزرقاء»، يجسد تفاؤل أستراليا وقدرتها على الإبداع، كما يحتفي بالتنوع الأسترالي والقدرة على التعاون بين جميع المختلفين، كذلك يضع تصوراً من الاحتمالات اللانهائية للمستقبل والتي تأسست على حضارة 6000 عام من الابتكار والإبداع.

ويعيش زوار الجناح الأسترالي تجربة الثقافة الأسترالية وهم يتجولون أسفل المظلة المضيئة للسقف، الذي يستوحي تصميمه من شكل السحب المتراكمة في السماء، بداية من التراث المعرفي للسكان الأصليين وحتى الاختراعات والاكتشافات الحديثة.

95 منظمة

هناك أكثر من 95 منظمة رياضية وطنية معترف بها من قبل هيئة الرياضة الأسترالية وآلاف الرياضات المحلية والإقليمية وكيانات الولايات الرياضية.والرياضة وسيلة معترف بها عالمياً لتحقيق نتائج التنمية في المجالات مثل الصحة والتماسك الاجتماعي والمساواة بين الجنسين وإدماج ذوي الاحتياجات الخاصة، وتدعم الحكومة الأسترالية هذه النتائج من خلال الرياضة المستهدفة لبرامج التنمية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.