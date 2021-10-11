أدفوكات: علينا الآن أن نكون واقعيين

دبي (الاتحاد)

أكد الهولندي ديك أدفوكات مدرب منتخب العراق، أن فريقه سيخوض مواجهة منتخبنا الوطني في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم، بهدف التعويض بعد خيبة الأمل عقب التعادل مع لبنان في الجولة الماضية، وقال: الاستعداد للمباراة تم بشكل جيد، فالخروج بنتيجة إيجابية أمر مهم الآن.

وأضاف: لا توجد مواجهة بيني وبين مواطني فان مارفيك، إنها مواجهة بين اللاعبين على أرض الملعب، سنقوم بمنحهم التعليمات وفي النهاية هم من سيقررون النتيجة.

واعترف المدرب بأن عليه أن يتسم بالواقعية بشأن ضرورة تقديم الفريق لأفضل مستوياته في كل مباراة قبل الحديث الآن عن فكرة المنافسة، وفيما يتعلق بغياب اللاعب ريبين سولاقا رغم مشاركته بالوقت الحالي مع ناديه، قال: لم يكن اللاعب واضحاً معنا ولا نرغب بتواجد لاعبين لا يحبون تمثيل المنتخب العراقي، أخبرت الجهاز الإداري أن لدينا من الكفاءات ما يجعلنا قادرين على تمثيل المنتخب بأفضل صورة ممكنة.

ورداً على الانطلاقة المتعثرة للعراق بحصد نقطتين، قال: هذا السؤال يتم توجيهه للمنتخب الإماراتي الذي حقق نفس الرصيد، بالنسبة لنا خضنا مباراتين من أصل ثلاث جولات ضد أقوى فريقين في المجموعة ولم يحالفنا الحظ.