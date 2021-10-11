الطلياني يطالب باستمرار دعم «الأبيض»

دبي (الاتحاد)

دعا عدنان الطلياني لاعب منتخبنا الوطني الأسبق، المشجعين إلى مواصلة دعم المنتخب الوطني ومساندته في جميع مبارياته مهما تكن النتائج، مؤكداً أن «الأبيض» في حاجة ماسة إلى محبيه.

وقال أتمنى أن أرى الجمهور الإماراتي يهتف للمنتخب وللاعبين طوال مباراة العراق، والمواجهات المتبقية في التصفيات، فالتشجيع يدفع اللاعبين لتقديم أفضل ما لديهم، داعياً الجميع إلى بث الروح الإيجابية في نفوس اللاعبين ليواصلوا مشوار التصفيات بمعنويات عالية.

وأشاد لاعب القرن بالدور الذي يلعبه بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يقدمون دعماً إعلامياً للمنتخب نابعاً من القلب، وهو ما يحتاج إليه المنتخب الآن خصوصاً التكاتف أكثر من أي وقت مضى، لأنه يواجه منتخبات قوية تعوّدت على التأهل إلى كأس العالم ولديها خبرات كبيرة.

وجدد الطلياني ثقته بلاعبي «الأبيض» وأشاد بعطائهم والتزامهم وانضباطهم، مؤكداً أنه شخصياً يقدم كل الدعم لهم ويقف إلى جانبهم في كل الظروف، مشدداً على أن لاعبي المنتخب يقاتلون لتحقيق حلم التأهل إلى المونديال.

وقال: «الأبيض» يضم لاعبين موهوبين خاصة النجم الدولي علي مبخوت الذي يوجد ضمن قائمة هدافي العالم برصيد 77 هدفاً، مشدداً على أن مبخوت لاعب موهوب وهداف من طراز خاص، لكن أعظم هدافي العالم لا يستطيعون التسجيل في كثير من الأحيان لأسباب مختلفة، وهذا أمر طبيعي في كرة القدم، لكن وجود مبخوت ضمن قائمة هدافي العالم لم يأت من فراغ، بل جاء نتيجة لبراعته في اقتناص الأهداف وقدرته على التسجيل في أصعب الظروف.

وأكد أن علي مبخوت قادر على التسجيل في المباريات المقبلة، لأنه مؤهل وله خبرات واسعة في المباريات الدولية، مجدداً ثقته في براعته وموهبته وقدرته على التغلب على كل التحديات. ودعا الطلياني الإعلام ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إلى الوقوف خلف المنتخب في كل الظروف وتقديم الدعم والمساندة له، فالكلمة لها تأثيرها وسحرها، وعلى الجميع توظيف الإعلام لخدمة «الأبيض» وأهدافه، لأنه يمثلنا في هذه التصفيات ويسعى لتحقيق أهدافنا للتأهل مرة أخرى إلى نهائيات كأس العالم.