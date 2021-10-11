الزيودي يفوز بعضوية «تنفيذي الدولي للتايكواندو»

الفجيرة (الاتحاد)

فاز العميد أحمد حمدان الزيودي رئيس اتحاد التايكواندو بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للعبة، في الانتخابات التي أقيمت اليوم عبر خاصية التواصل المرئي «زووم»، بعدما حصد 73 صوتاً من أصل 130صوتاً، ليصبح أول إماراتي يفوز بعضوية المكتب التنفيذي لدولي التايكواندو، ليضيف لدولة الإمارات منصباً دولياً جديداً، يضاف للمناصب الدولية التي فاز بها أبناء الدولة في الفترات الأخيرة.

ومن جانبه، تقدم رئيس اتحاد التايكواندو بالتهنئة إلى القيادة الرشيدة، مهدياً الإنجاز إلى سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة الرئيس الفخري لاتحاد التايكواندو، للدعم والرعاية التي تحظى بها الرياضة الإماراتية عموماً والتايكواندو بشكل خاص من قبل سموه.

وأضاف: نبارك للدولة الفوز التاريخي الذي لم يكن ليتحقق لولا الجهود المبذولة خلال السنوات الماضية، والتي شهدت استضافة الفجيرة للجائزة الكبرى وبطولة العالم للمنتخبات، وبطولة الفجيرة الدولية للتايكواندو، إضافة إلى المؤتمرات التحكيمية والإدارية.

وأكد الزيودي أن الفوز في هذا المنصب يعزز من المسؤوليات الكبيرة والاستحقاقات، ويدفعنا لأن نكون على قدر الثقة التي وضعت بنا من قبل دول العالم.وكانت الجمعية العمومية قد اختارت الدكتور تشو رئيساً للاتحاد الدولي بالتزكية، تقديراً لجهوده المميزة في تطوير التايكواندو في العالم.