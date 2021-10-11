مارفيك: نركز على أنفسنا ولن ننخدع بظروف المنافس

دبي (الاتحاد)

أكد الهولندي مارفيك مدرب منتخبنا الوطني أن «الأبيض» ولاعبيه لن يخدعهم حالة العقم الهجومي التي ظهرت على أداء المنتخب العراقي في مباريات التصفيات الحالية حيث لم يسجل أي أهداف، حتى الآن.

وتابع: عدم تسجيل العراق لأي هدف في الثلاث مباريات التي خاضها بالتصفيات حتى الآن، لا يعني بالنسبة لي شيئاً.

وشدد مارفيك على أن المنتخب العراقي يمتلك عناصر مميزة وسيكون هناك احترام كبير لأدائه ولقدرات لاعبيه ونفى مارفيك تغيير طريقة اللعب من أجل استغلال الضعف الهجومي لمنتخب العراق، وقال: سنلعب بأسلوبنا الهجومي المعتاد، مع توازن دفاعي في الأداء وسنركز على طريقتنا نحن وفرض أسلوبنا واحترام المنافس.

وتابع: هي محطة مهمة وخصوصاً أنها تأتي عقب خسارة المنتخب لمباراته مع إيران الخميس الماضي بهدف من دون رد، لذلك استعداداتنا جاءت جيدة لمواجهة اليوم، وبالطبع لن تكون مباراة سهلة، ولدينا معلومات كبيرة عن المنتخب العراقي حيث سبق وأن لعبنا قبل أشهر قليلة أمامهم مباراة ودية ولذلك نعلم عنهم الكثير، وأنا أراقبهم عن كثب، وشاهدت لهم مباريات كثيرة على شاشة التلفاز في الأيام الماضية لاستعين بها في المباراة.