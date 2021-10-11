ثلاثي «كاراتيه الشارقة» في التصنيف الدولي

الشارقة (الاتحاد)

دخل ثلاثي نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، يعقوب عباس وعلي يوسف وإبراهيم بخيت التصنيف الأخير للاتحاد الدولي للكاراتيه لفئتي الناشئين والشباب، بعد اكتمال مشاركتهم في بطولة الدوري العالمي التي أقيمت في تركيا مؤخراً، وهو ما يعكس النقلة الفنية المميزة وجهود إدارة التدريب الرياضي، وحرص اللاعبين على الاستفادة من المقومات التدريبية التي يوفرها النادي.

من جانبه، أكد أحمد عبدالرحمن العويس رئيس مجلس إدارة النادي، اعتزازه بجهود أبنائه وتطلعاتهم نحو الوصول لتحقيق الإنجازات الدولية، موضحاً أن الدعم اللامحدود لمجلس الشارقة الرياضي، ساهم بتطوير آليات استكشاف اللاعبين الموهوبين وتطويرهم ليكونوا إحدى ثمرات الرعاية والاهتمام، مثنياً على جهود ومتابعة إدارة التدريب الرياضي واللاعبين أنفسهم وأولياء الأمور.

وقال عبدالعزيز الحمادي مدير إدارة التدريب الرياضي: دخول اللاعبين في التصنيف الدولي يعد إنجازاً مهماً للنادي، كونه يعكس الجهود الكبيرة التي يبذلها ويؤكد صحة النهج التدريبي المتبع، وهو يعطينا دافعاً أعلى للمزيد من العمل التدريبي ولمزيد من التميز. وكان فريق النادي بالكاراتيه قد شارك في بطولة الدوري العالمي شهر سبتمبر الماضي، وتمكن لاعبوه من خوض مباريات قوية عديدة أمام لاعبين متميزين فنياً من مختلف دول العالم، مما أكسبهم خبرة فنية وذهنية جديدة.