بطولة التحدي لـ «جو جيتسو البراعم» تنطلق الجمعة

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن اتحاد الجو جيتسو عن تنظيم بطولة التحدي للبراعم، يومي الجمعة والسبت المقبلين في «جو جيتسو أرينا» بأبوظبي، وذلك بمشاركة مئات الأطفال من الفئات السنية بين 4 و15 عاماً، وهي المرحلة العمرية التي تشّكل القاعدة الأساسية للانطلاق نحو مسيرة الاحتراف وتمثيل المنتخب الوطني مستقبلاً.

وقال مبارك المنهالي مدير الإدارة الفنية في اتحاد الجو جيتسو في تعليقه على البطولة: إن فئتي البراعم والواعدين تمثلان أحد أهم مرتكزات إستراتيجية الاتحاد المستقبلية، الرامية إلى إيجاد جيل قوي وقادر على المنافسة والوقوف على منصات التتويج العالمية، وتعزيز المكتسبات التي حققها جو جيتسو الإمارات خلال العقد الماضي.

ويؤكد إبراهيم الحوسني مدرب المنتخب الوطني للناشئين أنه في الوقت الذي ترسخت فيه مكانة دولة الإمارات والعاصمة أبوظبي كموطن للجو جيتسو، عبر امتلاكها لأكبر قاعدة من المواهب والأبطال، وتنظيم أهم البطولات العالمية، حرص الاتحاد من خلال رؤية عصرية تستند إلى دعم كامل من القيادة الرشيدة على الاستثمار الأمثل في فئة البراعم لاستكمال مسيرة التطور والنجاح على صعيد اللعبة في الأعوام المقبلة، والوصول إلى الهدف الأساسي وهو الرقم واحد عالمياً.

وتجدر الإشارة إلى أن بطولة التحدي مخصصة حصراً لحملة الأحزمة الأبيض والرمادي والأصفر والبرتقالي والأخضر.